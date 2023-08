Ancelotti confirma que Lunin se mantendrá titular en Almería

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, confirmó que Andriy Lunin se mantendrá como titular en la portería ante el Almería en la segunda jornada de liga y que el debut de Kepa Arrizabalaga, de quien resaltó su "calidad" y buena adaptación, tendrá que esperar a próximos partidos. Lunin seguirá siendo el sustituto de Thibaut Courtois en Almería. La decisión ya la ha tomado Ancelotti, como el propio técnico reconoció abiertamente en su comparecencia ante los medios, en la que avisó que cuando se dé el relevo, no habrá rotaciones. "Kepa se está adaptando muy bien. Es la primera semana de trabajo con sus nuevos compañeros, ha mostrado mucha calidad y personalidad en la portería. Como se está adaptando seguimos con Lunin, que lo ha hecho bien en Bilbao y, en los próximos partidos, ya veremos", manifestó Ancelotti.

Un punto decisivo para reforzar la portería tras la grave lesión de rodilla de Courtois, fue la experiencia que aporta la llegada de un portero del recorrido de Kepa en contraposición con Lunin, como explicó el entrenador madridista. "Kepa ya tiene un nivel muy alto, es joven, pero tiene mucha experiencia a nivel internacional y a Lunin en ese sentido le falta un poco de experiencia, es normal para un joven. No creo que haya rotaciones con partidos cada tres días, pero tener dos porteros muy buenos hace que uno u otro tengan más minutos", afirmó.

El técnico del Real Madrid restó importancia a la ausencia del brasileño Vinícius Junior en la lista de diez mejores jugadores de la temporada 23-23 de la UEFA, admitió que "es raro", pero aseguró que ya "nada" le "sorprende en el fútbol". "Para mí, Vinícius es de los mejores sino el mejor en este momento. Lo piensa todo el madridismo y eso es más que suficiente para él. No tiene que buscar algo para estar más motivado", aseguró cuando fue preguntado por la ausencia del brasileño de los diez mejores de la pasada temporada para UEFA. "No tengo una explicación, pero no me importa mucho y a Vinícius tampoco. Todos saben lo que ha aportado estos tres últimos años en el Real Madrid, que ha sido el que ha marcado la diferencia y la progresión que ha tenido. Después que no esté entre los diez primeros no importa mucho. Es bastante raro, pero no es tan importante".

Centrado en la visita al Almería, un equipo del que destacó su "buena organización" y que aseguró "no mereció perder" en la primera jornada ante el Rayo, Ancelotti espera "un partido entretenido" ante un rival que no se encerrará atrás. "Ellos quieren jugar. Tienen jugadores rápidos de calidad en ataque". No hay otro objetivo para el Real Madrid que "repetir" el triunfo de San Mamés, donde dijo Carlo que su equipo "ha estado bien". Lo intentará con bajas importantes, tras sumar la ausencia de Militao a las lesiones de gravedad por su lesión de rodilla en Bilbao. No provocó, sin embargo, que Ancelotti se plantease el fichaje de un central. "Estamos bien cubiertos en esta posición con jugadores con mucha experiencia como Nacho, Rüdiger y Alaba. Esta semana ha entrenado Marvel con nosotros y hay otros que están progresando muy bien. Queremos que como cuarto central, hasta que no vuelva Militao, a uno de la cantera", defendió.

El italiano se sumó a opiniones como la del portero Unai Simón o el técnico mexicano Javier Aguirre, sobre la presencia de cámaras de LaLiga dentro de los vestuarios de los equipos en algún momento previo a los encuentros. El Real Madrid no lo permitirá y renunciará a los ingresos extra que recibiría. "El Real Madrid tiene su derecho ante LaLiga y el tribunal le ha dado la razón. Para mí el vestuario es sagrado y tener una cámara dentro antes de un partido no tiene sentido", manifestó.