El CD El Ejido, a enderezar el rumbo ante el Sanluqueño

Seis son demasiadas jornadas sin ganar, sobre todo para un equipo que este curso pretendía estar luchando por un puesto de play off como es el caso del CD El Ejido. La temporada entra en un tramo clave y el cuadro celeste está lejos de su objetivo marcado en verano, como bien muestra la tabla. Por suerte, quedan muchos puntos en juego, pero los ejidenses están obligados a reaccionar cuanto antes, a acabar con su sequía de triunfos y encontrar ese punto de inflexión que les permita enderezar el rumbo hacia la zona alta.

No lo van a tener nada fácil. Los del Poniente, que se están enfrentado desde que comenzó la campaña a la adversidad de las bajas, reciben en la tarde del domingo a un Sanluqueño que marca unos puestos de descenso que están a solamente cuatro puntos de los de José Sevilla, técnico que encara su cuarto partido al mando del CD El Ejido y con el que, hasta el momento, ha sumado dos empates. En la previa de este choque, el virgitano recordó la importancia de la cita ante el Sanluqueño, donde los celestes tendrán la oportunidad de dar una alegría a su afición si se reencuentran con la victoria y además pondrían tierra de por medio con un, ahora, rival directo que llega a tierras almerienses tras un cambio de entrenador y con la necesidad de volver a sumar tres puntos que le den aire para abandonar los puestos rojillos de la clasificación.

Alfonso, Vicente, Cubo, Fermín, Molo, Tomás, y Sergio Sánchez, bajas para José Sevilla. Kiu no tiene el ‘transfer’ y Carlos Fernández, con algunas molestias, tampoco podrá debutar

Pese a la ya tradicional adversidad de la carencia de efectivos, el CD El Ejido encara este choque muy motivado, con ganas de dar una alegría a su afición, que no celebra una victoria desde el pasado 2 de diciembre, cuando se ganó al Cartagena (1-0). Para recibir a los gaditanos, José Sevilla no podrá contar con los lesionados Alfonso, Vicente, Emilio, Fermín, Gabri y Molo, a los que se unen los sancionados Tomás y Sergio Sánchez. Con este panorama, el mister celeste se verá obligado, una semana más, a tirar de los jugadores de un Berja que conoce a la perfección. Además, tampoco están disponibles los refuerzos invernales. Carlos Fernández sigue con molestias y al parecer el transfer de Kiu no estará a tiempo. Pese a ello, Sevilla confía en los disponibles y espera dejar los puntos en casa.