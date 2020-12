Los cordobeses, que en principio comparten el mismo objetivo que los ejidenses de estar luchando por dar el salto de categoría, llegan a esta cita con tres puntos más que los celestes, después de imponerse por 0-1 en el feudo del Real Murcia, al que llegaban tras sufrir dos derrotas. Los del Poniente, por su parte, cayeron el pasado fin de semana ante el Linares Deportivo (0-2) y no pueden permitirse dejarse muchos más deberes por hacer para enero. Como en las dos jornadas anteriores, Sanjuán no podrá contar con el delantero Etxaniz , que aún no está al cien por cien recuperado de su lesión y el maño prefiere no forzar el retorno del ariete para ver si pudiera estar disponible en la cita copera en tierras gallegas, aunque tampoco en ese caso su presencia es segura.

Tito García Sanjuán: “No hay que dar ningún toque a los futbolistas”

El técnico del CD El Ejido ve el encuentro en Córdoba como un “partido muy atractivo a más no poder, porque los dos equipos estamos muy cerca. Ante un rival hecho para el ascenso y en un escenario magnífico. Sera más bonito que puedan tener público aunque no sea a nuestro favor, pero mejor con público y será un buen partido y esperamos hacer un gran encuentro”. Del rival a batir destacaba, “todo, porque tienen ciertos jugadores de gran calidad en muchas posiciones como Javi Flores y Mario Ortíz que son muy determinantes. Tienen muchas cualidades, pero como bloque también y por tanto vamos a tratar de ponerle las cosas difíciles e intentar ganarles el partido”. Según resalta el técnico maño, “los jugadores están muy comprometidos, no hay que dar ningún toque a los futbolistas. Se esfuerzan al 110%, y esa es la confianza que tenemos que dar a pesar de que los resultados no están siendo buenos. Ellos se dan cuenta, analizamos los partidos en videos o en charlas, que los partidos no lo estamos haciendo tan diferente pero los resultados no llegan. Por tanto hay que buscar algo diferente, para revertir el marcador pero no el proceso ni el rendimiento. No está faltando por tanto detalles. El fútbol es esto, alguien dijo que son estados de ánimo, y esas pelotas que antes entraban ahora no entran”.