Carmen Martín renueva por el CSM Bucharest

Carmen Martín ha hecho oficial en sus redes sociales que renueva una temporada más con el CSM Bucharest. La roquetera jugará, de esta manera, tres campañas seguidas en el equipo rumano, en la que es su segunda experiencia en dicha liga centroeuropea. "Está hecho, una temporada más en los 'Tigres'. Gracias CSM Bucharest", ha escrito Martín en sus redes sociales.

