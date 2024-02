Charly Carreño y Jorge Fernández, a por ‘equilibrio’ entre Superliga y Copa

Es una semana atípica para el equipo ahorrador por dos circunstancias. La primera es el cambio de día ‘habitual’ de partido, de sábado a domingo, en la fase regular de Superliga. El segundo es la gran proximidad entre ese choque, frente a San Roque Batán en Gran Canaria, y el decisivo del jueves, frente a Pamesa Teruel Voleibol en Leganés, sobre todo por otro cambio, de ‘chip’ en este caso. Pensar en Moisés Cézar y compañía es obligado, pero no pensar en la Copa del Rey es imposible. Charly Carreño, de hecho, lo tiene como también obligado: “Los técnicos vamos a otro ritmo y estamos preparando ambos partidos a la vez”. No hay tiempo que perder y las fechas son las que mandan.

El entrenador almeriense reconoce en primera persona que “en nuestra cabeza está que con tan poco tiempo, desde el domingo hasta el jueves, nos toca preparar Copa, al menos tácticamente o analizar al rival, así que estos días antes de San Roque analizamos a los dos equipos, algo que es atípico, pero por la cercanía y por la importancia del partido de Copa”. Además, este domingo hay que estar al cien por cien si se quiere ganar: “Espero traernos los tres puntos, porque eso supondría haber hecho un muy buen partido frente a un equipo complicado que nada que tiene que ver con lo que se vio aquí en Almería”. Ha crecido mucho el cuadro grancanario y se tiene en cuenta en el plan de juego.

Entrando en detalles, Carreño recuerda que “el opuesto -Dahl Ulrik- no tuvo un buen día, prácticamente no jugó, ni en saque, ni bloqueo, ni en ataque, y sin embargo es un opuesto que está jugando muy bien en este campeonato; además, San Roque ha incorporado a Mauro Fuentes, un mexicano de selección que le está dando un plus al equipo”. Con esas pinceladas sitúa un contexto difícil para un Unicaja Costa de Almería que ha madurado la derrota frente a Guaguas: “Nosotros tenemos que trabajar toda la semana teniendo clarísimo en la cabeza el objetivo del equipo; es cierto que teníamos las expectativas de hacer un buen partido, que lo hicimos en algunas fases del juego, pero nos toca trabajar, entendiendo que hemos jugado contra un equipo mejor, que está en un ritmo diferente y asumiendo que tenemos que entrenar mejor para jugar mejor”.

El camino va por pasos y antes de la Copa “los jugadores tienen que tener clarísimo que este fin de semana tenemos tres puntos muy importantes, tres puntos muy difíciles que nos tienen que ayudar a estar entre los mejor clasificados en la tabla”. Superado este día, el plan está hecho sobre la obligación: “Semana típica jugando domingo; la suerte es que se juega a mediodía y hemos conseguido volver esa misma tarde y pasaremos el lunes en casa, llegando de madrugada, pero dará tiempo a descansar el día entero aquí, lo que da la tranquilidad de que el equipo afronte descansado un martes de sesión de pesas por la mañana, sesión de vídeo y técnico por la tarde y el miércoles viaje para la Copa”.

Jorge Fernández, segundo capitán de la plantilla verde, desvela lo que se piensa en el seno del vestuario: “Sinceramente la cabeza está en los dos sitios; tenemos marcada la fecha de la Copa desde hace tiempo, porque es una cita muy importante, pero para eso queda un fin de semana todavía y tenemos un partido muy importante este domingo, así que tenemos que intentar mantener la cabeza en lo que nos toca, que es San Roque, y después del partido ya pensar en la Copa”. De hecho, se asume que en Gran Canaria “será un partido muy complicado porque está haciendo una temporada muy buena, está peleando por entrar en el playoff y tiene un equipo bastante completo”.

En ese análisis el central gallego hace mención a “un opuesto que está jugando muy bien, con dos buenos centrales y ahora ha incorporado un receptor que ya jugó el año pasado en la Superliga, por lo que creo que va a ser un rival muy complicado, y más en su casa”. Se irá con la derrota frente a Guaguas bien estudiada: “Hemos analizado un poco lo que tenemos que mejorar y estamos trabajando en esa línea; creo que está siendo una buena semana de entrenamientos para aprovechar y llegar en la mejor forma y con las mejores sensaciones posibles de cara al domingo”. Una vez jugada la cita de El Batán, “la semana que viene tendremos un día de entrenamiento antes del partido de la Copa”.

Eso supone que “todo, tanto físicamente como casi mentalmente, tiene que quedarse ya preparado esta semana, y luego los últimos detalles el martes que viene, pero entre viajes no hay mucho tiempo de entrenar, entonces lo que hagamos esta semana es lo que nos va a servir para llegar bien o muy bien al jueves que viene”. El objetivo es ganar el título, y en Superliga posicionarse muy bien para playoffs, una vez que ser primeros de la fase regular se ha puesto imposible: “Queremos terminar lo más alto posible y está claro que Guaguas ahora tiene una ventaja muy importante quedando solo cinco partidos, así que lo más probable es que terminen primeros y nuestro objetivo, sin duda, es ser segundos”.

La misión será muy complicada, “nos quedan cinco partidos, todos difíciles, porque nos van a tocar los de arriba, pero creo que haciendo las cosas como hemos demostrado que podemos hacerlas, es posible alcanzar esa segunda plaza y vamos a intentar conseguirla para que también nos favorezca de cara al playoff”. En todo caso, se ha sido segundo en la primera vuelta y el cruce de la Copa es contra Teruel: “Eso habla de la igualdad que hay en la Superliga, que al final entre los siete u ocho primeros hay un nivel muy parejo, muy similar, entonces te puede tocar cualquiera; Teruel ahora está en una dinámica muy positiva, creo que va a llegar muy bien a la Copa, pero igual que si nos hubiese tocado otro equipo porque estará todo muy igualado y tenemos que pensar en nosotros”.