"Dani Romera está en el mercado y estamos atentos"

-¿cómo se ha saldado el 'stage' de Benahavís?

-En líneas generales estoy bastante contento con lo que he visto en torno al equipo. Se está formando un grupo muy sano, con ilusión y ganas. Los jóvenes y canteranos están dando nivel e integrados en la plantilla, más allá de lo que pase cuando empiece la competición, el estado físico es muy bueno y me da la sensación de que seremos muy competitivos. El cuerpo técnico también era una pieza nueva, en el sentido de que entraban a trabajar integrantes que no habían trabajado anteriormente y creo que es muy homogéneo. Eso es lo positivo y lo negativo, como casi siempre, las lesiones, sobre todo la de Samu, una gran faena para él y como equipo para nosotros al tener en la segunda semana de pretemporada una lesión para 4 meses, te deja mermado y muy dolidos. También hay jugadores como Joaquín, Nano o Adri que no han podido tener continuidad por molestias musculares.

-Fran Fernández ha dicho ya públicamente que está tranquilo y satisfecho con el plantel...

-Eso estamos intentando y sobre todo él está participando. No tenemos ninguna intención de confrontar criterios, sino encontrar vías comunes y estamos en contacto permanente con él. Le exponemos las opciones que hay, damos una valoración y llegamos a un consenso, aunque hay una parte económica a tener en cuenta. Tenemos una plantilla compensada y competitiva en casi todas sus líneas, ya que casi no hay diferencia entre unos jugadores u otros, aunque unos se adecúen más a unos sistemas y otros, a otros. Vamos contentos.

-Se habló de gente con ganas de crecer, el ya famoso 'hambre', pero también ha llegado gente con cierto contraste.

-En el partido del Málaga, ellos venían con 18 jugadores de Primera y Rioja estuvo muy por encima de todos ellos. No es de dónde vengas o qué categoría, sino las características y cualidades de tu juego. Hay jugadores que vienen de Segunda B con unas ganas de emujar que superarán en muchos casos a otros.

-Once fichajes, dos jugadores que llegan del filial... ¿ha sido difícil la renovación?

-En el mundo del fútbol todo lo queremos bueno y ya y eso es ciertamente difícil. Luego en Inglaterra e Italia ya está cambiando la situación incongruente de que la competición comience el 19 de agosto y el mercado acabe el 31. Eso hace que haya pausas y ralentizaciones en las negociaciones porque los jugadores pueden encontrar ofertas mejores y los equipos pensar que jugadores de superior categoría caigan en Segunda A. También se perjudica el trabajo de los entrenadores al encontrarse el inicio sin las plantillas completadas para hacer un trabajo táctico y saber cómo interactúan con los compañeros. Ese tiempo es necesario, pero en nuestro país nos intentamos perjudicar a nosotros mismos acabando el mercado a finales de agosto. Por eso intentamos en la medida de lo posible tener la plantilla casi confeccionada en el stage de Benahavís. Ya han competido en tres partidos de enjundia y Fran los tiene 17 días antes del inicio de la competición.

-¿Qué retoques le siguen faltando al plantel rojiblanco?

-Somos capaces de trabajar con todas las adversidades que se nos pongan por delante, pero tenemos 22 fichas, de las cuales tres [Gaspar, Fran Rodríguez y De los Reyes] no sabemos ni el momento en el que van a estar disponibles para el técnico ni en el estado físico y competitivo en el que estarán al ser lesiones de larga duración difíciles de superar en el fútbol. Eso nos hace una plantilla de 19, bastante corta, en la que además se incorporan jugadores que aún tienen que demostrar su capacidad para jugar en Segunda A. En Chema y Sekou tenemos una fe terrible, pero no han competido más allá de Tercera. Nos complica un poco, pero vamos a ver qué aparece en el resto del mercado. No vamos a hacer nada por cubrir huecos, nos queda por doblar puesto el mediocentro de sostén (solo Arzura), el lateral izquierdo por la baja de Samu y el extremo derecho puro, donde juega Corpas. Iván Martos ha dado muy buen rendimiento, Callejón y Abenza han dado un paso adelante fantástico y Sergio Pérez ha sido una de las sensaciones, además de tener jugadores que pueden jugar a banda cambiada. Vamos a ver. No dejamos ni mucho menos de lado el mercado del delantero, que parece ir al margen porque todo el mundo siempre necesita delanteros. Por algo son los más valorados del fútbol al ser los que tienen que meter los goles en la finalización del juego. Parece un mercado paralelo. Si completamos las posiciones sin doblar será por convencimiento.

-Vuelven las sesiones de trabajo a La Vega de Acá...

-En las instalaciones surgen imprevistos que no están en nuestras manos. Al subir el filial el 24 de junio hizo que la empresa de jardinería afrontara el cambio de hoja de invierno a verano muy tarde, por lo que la nueva aún no ha crecido y no se ha podido usar el estadio hasta ahora. Se suma que el Patronato está mejorando la pista de atletismo del anexo y al ser compartida nos vemos perjudicados, aunque somos comprensivos. Eso ha hecho que el primer equipo salga a La Vega y se vea perjudicado el filial, hay que afrontarlo con la mejor cara.

-¿Hay gestiones por Dani Romera?

-Es un jugador que tiene sus raíces aquí y ha jugado aquí mucho tiempo, por lo que tiene muchos amigos en esta ciudad. Fue uno de nuestros intereses el año pasado pero el Cádiz fue fortísimo a por él. Estamos atentos a ese mercado y Romera parece ser que pueda estar en el mercado en este periodo.

-¿Y por Diego Capel?

-Ya lo quisimos el año pasado, hicimos una intentona, pero no pudo ser. Tras su periodo de inactividad [un año sin jugar] estamos valorando otras opciones antes que la suya, aparte de la contratación de Rioja en esa posición, que estamos encantados con él.