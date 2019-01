Demasiado Ciencias para URA

Jugar prácticamente toda la segunda parte con un jugador menos y los últimos siete minutos con dos menos hizo que las opciones se vieran mermadas y que al final quedase la sensación de ocasión perdida en La Cartuja. Es cierto que a URA nada, absolutamente nada, le vino de cara, comenzando por una semana previa dura por las bajas, siguiendo por una alineación de ‘retales’, tapando los agujeros con hombres dispuestos a todo por su equipo, continuando con lesión en el minuto 5 y, por último, por el paso de los minutos acumulando un castigo sobre otro a los errores propios y a unas apreciaciones poco favorables. Si a todo eso se le suma que delante no se concedían ni un centímetro ni un fallo, más jugar contra la calidad indiscutible de Ciencias, lo que resulta es la batalla perdida, que no la guerra.

Demasiados errores muy duramente castigados, como es de esperar cuando el de enfrente es el líder invicto del Grupo C. La mejor muestra de ello, regalo de ensayo a los 37 segundos, seguramente uno de los más rápidos de la historia de la categoría, al equipo al que menos falta le hace ese tipo de presentes. La gran gestión del saque inicial, con el equipo posicionado en 22 contraria, se vio destrozada por un robo y una carrera de todo el campo para un 5-0 que podría considerarse el ‘marcador inicial’. La primera melé en el consiguiente saque de centro se vio seguida de acumulación de fases y un enorme ensayo de Lucas Melián transformado por Juan Graciarena. Fue la mejor respuesta, un 5-7, que sin embargo duró demasiado poco, y encima con lesión gravísima.

Solo una vez se rompió por el centro para dejar una distancia muy amplia en el marcador de La Cartuja, cerrando en gran porcentaje la posibilidad de victoria, pero no, evidentemente, la de un bonus ofensivo, vista la labor de ataque. De hecho, se obligó a varias patadas defensivas a Ciencias, pero hubo problemas en casi todas ellas. En la recta final, y tras haber recibido dos ensayos estando en inferioridad por amarilla a Grasso, que había recibido un golpe en el pómulo, el mismo jugador vio la roja en un lance con Sobrino, cuyo color de cartulina se quedó en amarillo. Significó que hubo de jugarse en inferioridad excepto los diez primeros minutos de la segunda parte, con el tanto de 41-14 ante el gran acierto de San Martín también en esa última patada ya con tiempo finalizado.

Todo lo que tuvo que suceder pareció concentrarse en la primera parte, si bien en la segundo URA jugó muchísimos minutos en el campo de Ciencias. Se pisó la raya de marca en reiteradas ocasiones, como en una enorme jugada tras melé en campo propio para rozar el tercer try del encuentro. Se insistió mucho y se fue superior en melé, pero no se interpretó así por el colegiado, por lo que se acumuló una merma en el ánimo de los almerienses que tras tanto trabajo no tuvieron ninguna recompensa. Es más, tras muchos minutos disputados y con todos los cambios prácticamente a la vez por parte del equipo sevillano, se produjo un ensayo más como respuesta a la continuación de errores a la mano de los de Nacho Pastor. Con melé se entró en la zona de marca, pero no se anotó tampoco en esa ocasión, y con dos jugadores menos, 13 contra 15, el Ciencias hizo su último try en el suspiro final.

Unión Rugby Almería ha perdido tan solo un puesto en la tabla tras la derrota y aguarda la visita de otro grande como CRC, sabiendo que la mala suerte hizo que se haya perdido para las seis finales que restan a Manu Hernández y que se espere la decisión sobre la roja a Grasso. La indisciplina, de hecho, también mermó a los cruzados, sin prácticamente ocasión de disputar en igual número de jugadores un partido de complicada lectura.