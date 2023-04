Los Eucaliptos saca músculo

Si el lector ha organizado una pachanga de fútbol 7 con los amigos, habrá vivido en sus carnes la dificultad que conlleva juntar a catorce personas durante una hora. Ahora imagínense citar a cuatro centenares de niños, con sus correspondientes familias durante un sábado entero de Semana Santa (bebés y prebenjamines) y a otro tanto el Domingo de Resurrección (benjamines y alevines). Es lo que consiguió hacer la Agrupación Deportiva Parador en la tercera edición de Los Eucaliptos Cup, la primera sobre la excelente instalación de la que disfruta, con el césped artificial sustituyendo al mítico albero.

¿Cómo se consigue llevar a cabo una actividad tan compleja por parte de personal que tiene esa labor como afición y no como un trabajo a tiempo completo?, ¿sale rentable en el aspecto económico? "En enero empezamos a trabajar con el control de la documentación que requiere el ayuntamiento. El torneo requiere de un plan de evacuación, solicitando, además los permisos pertinentes y seguros como el de responsabilidad civil", explica el presidente del Parador, Antonio Torres.

Quien disfrutó en primera persona de la tercera edición de Los Eucaliptos Cup pudo comprobar en primera mano de la excelente organización, alejado del caos que suponen muchas actividades de este tipo. "Hemos tenido una estructura humana coordinada, con cuarenta voluntarios", argumenta Torres. Para ello fue fundamental el trabajo de los jugadores infantiles, cadetes y juveniles del club roquetero, quienes conocen mejor que nadie su campo. Cada uno 47 equipos participantes, procedentes de 21 clubes diferentes (representación granadina y malagueña incluida), y cada árbitro tenía a uno de estos jóvenes para cualquier necesidad que requiriese; los árbitros, también. Una quincena de padres también fue fundamental para preparar los pícnics que tuvo cada participante.

La venta de papeletas fue clave para que los 3.400 euros de ingresos se proyectasen a los 7.000 de gastos

"Todos ellos lo hicieron de forma altruista. Somos una gran familia porque lo hacen de forma desinteresada. El mérito para que nos hayan felicitado es de ellos. Hubo incluso personas grabando los partidos, en directo en canal de Youtube e Instagram", continúa el presidente del Parador, que hace hincapié en que no han tenido subvenciones de ningún tipo. "Sólo ha habido un patrocinador, no nos ha dado tiempo a buscarnos más, centrándonos más en la materia deportiva. Los gastos han subido a más de 7.000 euros y los ingresos con participaciones de los clubes han sido de 3.400, por lo que hemos tenido que vender muchas papeletas", asegura.

¿Y merece la pena tanto esfuerzo si no hay beneficios económicos? "Si pensamos en que merezca o no la pena, no haríamos nada. Aunque suene a tópico, no pensamos en la parte económica. Somos de los clubes que menos cobra en cuota. La pasada temporada teníamos 150 niños y ahora 480, con una lista de espera de un centenar de niños, gracias a la gestión y a la nueva instalación. Somos el club más histórico de la comarca. El personal trabaja de manera altruista. Hemos corrido riesgos muy grandes, hasta último momento hemos estado temblando", responde Torres, que ha tenido la ayuda de los directivos Diego Romero y José González; del director deportivo, Mojo, y del entrenador de porteros, Papa Masse.

Un torneo internacional, el objetivo

Una vez acabado, el Parador busca ahora que la cuarta edición crezca a categoría de torneo internacional. "Somos ambiciosos. Vamos a presentar el ayuntamiento el proyecto de un momento a otro. Necesitaremos el apoyo del ayuntamiento y de la diputación provincial", explica el presidente, que ya se encuentra en conversaciones con representantes de clubes extranjeros. En caso de fructificar la idea, la hostelería y el turismo Roquetas de Mar se verían beneficiados.

El Parador, fundado en 1965, es el club más antiguo de la comarca y el tercero de la provincia. Para disfrutar del nuevo estado de Los Eucaliptos (ya podrían estar los campos de la capital igual tener la mitad de la limpiza de la que goza la instalación roquetera...), el club renunció al derecho de la reclamación de la propiedad con el objetivo de que se construyese el nuevo campo, ese en el que La Cañada, el Aguadulce y La Mojonera en prebenjamín, benjamín y alevín, respectivamente, se proclamaron el pasado fin de semana campeones de un torneo que busca ser un modelo a seguir.