Gaizka Garitano: "La Real es uno de los mejores equipos de Europa, pero nosotros tenemos que ganar"

Gaizka Garitano ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa contra la Real Sociedad. Un duelo que se disputará este sábado a las 16:15 horas en el Power Horse Stadium. El míster ha traslado la necesidad de "ganar cuanto antes" por la complicada deriva del equipo.

Además, ha confirmado que Maximiano seguirá siendo el guardián de la portería rojiblanca y que han existido contactos para intentar que César Montes no viaje con México. Sobre el rival de mañana, el técnico de Derio ha señalado que "tienen calidad, jugadores muy buenos y hacen las cosas muy bien, pero que hay que competir y ganar".

El rival: "Estamos en la misma categoría que la Real y tenemos que competir. Si queremos estar en Primera División, hay que ganar a equipos de Champions como éste. La competición te pone en tu sitio. Nosotros tenemos que ser capaces de competir y vencer e ir con ese espíritu. Jugamos en casa, tenemos la necesidad y creo que lo podemos hacer. No vamos a descubrir que jugamos contra un equipo que es muy bueno y con muchos recursos, pero nosotros también tenemos los nuestros recursos".

Estilo de juego de Imanol y Garitano: "Hay una pequeña diferencia: Imanol lleva seis o siete años trabajando casi con los mismos jugadores y yo solo llevo un mes, aunque realmente con el grueso de la plantilla solo una semana. Ahora estamos recuperando ese equipo. A nosotros nos gusta apretar arriba, ser un equipo que juegue en campo contrario, con la defensa alta, que se atreva. Eso es lo que estamos viendo a ratos, pero no en la totalidad de los partidos".

Aspecto físico: "Esta semana han trabajado jugadores como Akieme, Édgar, Mendes o Robertone y será importante de cara al partido de este sábado contar en plena forma con la base del equipo. La base física de algunos jugadores no estaba siendo buena para aguantar noventa minutos".

Parte médico: "Ayer tuvimos una lesión bastante grave. Marezi se ha lesionado para varias semanas por una lesión de rodilla que shizo él solo. Estamos sin delanteros en dinámica del primer equipo, por lo que Rachad vendrá con nosotros. Centelles está mejorando, pero no va a llegar".

Nivel defensivo: "Estamos siendo más sólidos, estamos defendiendo mucho mejor el área, pero tenemos que presionar más alto y hacer mejor las cosas defensivas. No obstante, esto no puede ser a costa de no llegar, de generar menos en ataque, de no buscar el gol. No queremos ser solo un equipo que defienda. Tenemos recursos ofensivos ser también un conjunto que ataque. No podemos perder lo bueno que tenemos".

Primer mes en Almería: "El proceso de mejora está siendo costoso. Va a ser un período lento porque hemos tenido que recuperar efectivos en estas semanas. Es la primera semana en la que hemos contado con 16-17 jugadores del primer equipo. También dije que no voy a poner muchas excusas. Lo que tenemos que hacer es ganar partido cuanto antes".

Paciencia: "Estamos en su situación difícil, pero lo sabíamos cuando vinimos. Todavía quedan muchísimos partidos, estamos recuperando jugadores. El bloque del equipo está formado por importantes futbolistas y esto va a hacer mejora el rendimiento del Almería. Hay que ser autocríticos también porque no hemos sido capaces de ganar. No va a ser por trabajo e ilusión. Mañana hay otra oportunidad".

Rendimiento de los jugadores: "El primer día que llegué dije que el equipo tiene mejora, al igual que todos los futbolistas. Tenemos que hacerlo primero individualmente para mejorar luego colectivamente. Nos hubiese gustado que fuese más inmediato, pero hay que ganar cuanto antes".

"No le podemos pedir nada a la afición, solo le tenemos que dar"

Los cinco jugadores de la Real en la Selección: "Ellos tienen calidad, jugadores muy buenos y hacen las cosas muy bien. Presionan, corren, son buenos tácticamente, defienden... Se junta todo. Puedes tener buenos jugadores, pero si colectivamente no rinden. No es el caso de los donostiarras. Ellos están a un gran nivel, juegan de memoria y es uno de los equipos que mejor lo hace en toda Europa".

Afición: "Nosotros a la afición no le podemos pedir nada, solo le tenemos que dar. Todos estamos en el mismo barco y queremos lo mismo. Somos futbolistas y entrenadores profesionales y hay que jugar en todo tipo de situaciones. Esta es una oportunidad para superarnos".

Portería: "Estoy contento con los tres porteros. Venían de una mala dinámica encajando muchos goles y de no ganar. Fernando es un portero con experiencia y la necesitábamos en Girona. Después Maximiano jugó en Copa y Vitoria. Jugará mañana. Si el equipo no ha ganado no es por la portería".

Internacionales: "Hemos intentado hacer esfuerzos. Hoy tenemos una reunión con los preparadores físicos de la selección mexicana porque vemos que a César Montes le faltan entrenamientos. Necesita más rodaje para dar su mejor nivel y no es fácil con estos viajes tan largos. Aunque no podemos hacer mucho en este tipo de situaciones de los internacionales".