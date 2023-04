El Getafe acumula 4 partidos sin ganar y ha sumado 2 puntos de 12 posibles

La derrota frente al Mallorca, unido a la victoria del Valencia en Elche, ha dejado al Getafe en una situación muy delicada en una semana que será clave para sus opciones de permanencia, puesto que en los nueve próximos días jugará contra Almería -este miércoles-, Espanyol y Celta de Vigo, tres equipos que también buscan la salvación.

El equipo madrileño, que lleva cuatro partidos sin ganar y solo ha sumado dos puntos de los últimos doce en juego, está decimosexto de la clasificación, solo un punto por encima del descenso.

La última jornada, en un partido que tenía controlado al descanso con un gol de Borja Mayoral, el Mallorca remontó en la segunda parte con tres goles y dejó los tres puntos en Son Moix.

"Toca el siguiente partido. Si ganábamos hoy no estaba hecho y si no no estaba perdido. Ahora son rivales directos, queda tiempo de reaccionar", dijo el portero David Soria, tras la derrota frente al Mallorca, en un partido que el técnico azulón, Quique Sánchez Flores, resumió de forma muy crítica. "Teníamos la posibilidad de elegir mierda o elegir bien y hemos elegido mierda y eso es lo que nos comeremos hasta el próximo partido", confesó.

El primer rival del Getafe esta semana es el Almería, que tiene un punto menos pero también está fuera del descenso, por lo que el partido en el Coliseum Alfonso Pérez será una auténtica final para ambos en la que a ambos solo les vale ganar.

Para animar a la afición azulona a que acuda en masa al Coliseum, el club ha hecho un llamamiento en redes sociales: "Azulones, necesitamos vuestro apoyo ahora más que nunca. ÑHagamos que el Coliseum sea una caldera!", publicó el club en Twitter.

Cuatro días después de recibir al Almería el Getafe pondrá rumbo a Barcelona para medirse al Espanyol, que está en una situación crítica tras siete partidos sin ganar que lo mantienen en descenso. Posteriormente, sin casi tiempo para descansar, apenas 72 horas después, recibirá en el Coliseum al Celta de Vigo, que dependiendo de sus resultados anteriores podría estar casi salvado o seguir jugándose la permanencia en ese duelo.