Gran ambiente sobre la cancha con el XIII Diverbasket 3x3

Dentro del ambiente festivo de la Feria de Almería, el baloncesto tiene su peso específico a la hora de pasárselo bien mientras se hace ejercicio. Y es que, como viene siendo tradición, el Club de Baloncesto Adaba ha sido el organizador del XIII Diverbasket 3x3 Torneo Feria de Almería 2019, donde se dieron cita más de 140 jugadores de todas las edades y de distintos equipos de la provincia con el único fin de disfrutar del baloncesto.

El Diverbasket 3x3 Torneo Feria de Almería 2019 llenó el pasado sábado, 17 de agosto, las instalaciones del Pabellón Municipal de Los Ángeles Distrito 6 y reunió a 38 equipos con un total de 90 partidos.

Las categorías, tanto masculino como femenino, que disputaron los partidos en pista son premini, mini, infantil, cadetes, junior, senior veteranos y súper veterano, que superan los cincuenta años de edad. Y los ganadores de este divertido torneo de Feria fueron los siguientes: en categoría mini femenino, Blancabebes y las 3 enanitas; en mini masculinos, fue el equipo All Star; en infantil femenino, Sin Triples no hay paraíso y Tabernas; el infantil masculino, el ganador fue Puma’s and Friends; el cadete femenino el equipo ganador fue Nomen y el masculino, Chicago me limpio. En la categoría junior, el equipo femenino ganador fue Una más y nos vamos y el equipo masculino, Por el qué dirán. El equipo ganador de la categoría senior masculino fue ASMR y en veteranos masculinos el llamado Kiosko Lengüetas.