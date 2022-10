Iraola: "Nuestros fallos en la primera parte nos han condenado"

Andoni Iraola reconocía el grotesco error de Diego López en la sala de prensa del Power Horse Stadium, poniéndosele el encuentro cuesta arriba en los primeros compases. También destacaba la reacción de los suyos con el marcador adverso.

Valoración: "Hemos pagado nuestros errores. Los dos primeros goles son fallos muy claros, con una pérdida y un marcaje. Les hemos dado mucha ventaja y, a partir de ahí, el partido se nos pone muy cuesta arriba. A ellos el marcador les facilita mucho las cosas. En la segunda parte ha habido una reacción, pero teníamos mucho que reaccionar. Valoro el esfuerzo de los jugadores. Nuestros fallos en la primera parte nos han condenado".

Cinco cambios en el once de Rubi: "No me ha sorprendido porque hasta lo que he visto por la prensa era una opción que podíamos barajar. Es un equipo en el que en transiciones es peligroso. Sabíamos que podían salir así tácticamente".

Almería: "Es un rival directo evidentemente. Nosotros estamos peleando por seguir la temporada que viene en Primera División. Hemos asumido riesgos, teniendo incluso la diferencia de goles".

Segunda parte trabada: "Ellos han sido listos y han parado el partido. Con un 3-0 es lo que tienes que hacer. Ellos han hecho el partido que tenían que realizar. No era fácil tener cierta continuidad en el juego. Lo hemos tenido al final, con ocasiones para engancharnos".