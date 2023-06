Jesús Gómez: "El Ejido se merece un equipo en Primera División"

A sus 27 años es uno de los estandartes de El Ejido Futsal. Jesús Gómez (Úbeda, Jaén, 1995) ha ampliado recientemente su relación contractual con la entidad celeste por dos temporadas más. Ahora comenzará su quinta (la cuarta consecutiva) en tierras ejidenses, la que espera que sea la más especial, con el ascenso bajo el brazo. Ambicioso, pero humilde, atiende a Diario de Almería con una facilidad impropia para los tiempos que corren, esos en los que se hace prácticamente imposible concertar una entrevista con un futbolista profesional: "Nosotros tenemos más los pies en el suelo. Al final un jugador de Segunda RFEF o Tercera de fútbol puede cobrar más que nosotros".

Tras jugar en el ejercicio 18-19 con el conjunto ejidense, debutó en la categoría de plata en la 19-20 con el Atlético Mengíbar. En el estío de 2020 aterrizó en El Ejido y desde ese tiempo no se ha movido: "Llevo cuatro años aquí y la considero mi familia. Es mi casa. Estoy muy a gusto, me han tratado muy bien tanto el club como el pueblo. Tenía otras ofertas, pero lo primero era quedarme aquí para llevar al equipo a donde debe estar. El Ejido se merece un equipo en Primera División".

El guardameta ubetense, el miembro de la plantilla que más tiempo lleva en la misma, no rehúye el término ascenso a pesar de la dificultad que supone. Consciente, quiere ir a por ello en su quinta temporada: "Un ascenso es muy complicado. Tienes que realizar una temporada a muy alto nivel en una liga muy competitiva durante todo el año. Hace falta regularidad y algo de suerte. Un ascenso a Primera División es lo máximo. Nosotros estuvimos a veinte segundos de conseguirlo y se nos escapó. Ahora queremos volver a intentarlo".

Conocedor de lo que significaría subir a la máxima categoría, también quiere disfrutar del camino. Y lo hará con la jerarquía que le ha dado el tiempo y su personalidad: "Ser capitán no significa liderar. Hay gente que lidera que no es capitán. Yo sí lo soy e intento ayudar a los nuevos a que se adapten lo antes posible cuando llegan. Me tienen para lo que necesiten. Tenemos un muy buen grupo".

Protagonista esta campaña también por pedirle matrimonio a Lucía, su novia, en el parqué del Pabellón Municipal de El Ejido, se aleja de polémicas al ser preguntado sobre si la situación del Poli El Ejido, descendido a Tercera RFEF de fútbol, le beneficia a la hora de atraer a público al pabellón: "No lo creo. Yo siempre que puedo he ido al estadio a verlos. Al final es algo compatible. Tenemos una afición muy buena, que siempre nos anima. Esta temporada se ha creado una peña, Indios Celestes, que siempre nos ha apoyado. Se merecen un equipo en Primera División".

Jugar en la élite con la camiseta celeste sería lo máximo para un Jesús Bustos consciente de la dificultad entre categorías: "Segunda tiene mucho nivel, pero hemos visto la diferencia cuando nos hemos enfrentado con el Inter en Copa. Al final intentamos estar juntitos para defender y esperar nuestra oportunidad en ataque y les competimos muy bien". De momento disfruta de las vacaciones y lo hace como mejor sabe: haciendo deporte, en concreto, pádel, antes de que el preparador físico les mande tarea: "Este año la liga comenzará una semana más tarde. Al final estamos desde mayo hasta finales de septiembre sin competir. Habría que ver eso...".