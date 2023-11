María puso el broche final a la 'XCM Series Almería 2023'

Las 'XCM Series Almería 2023', competición provincial formada por pruebas de BTT Maratón y Media Maratón, llegó a su fin el pasado sábado 11 de noviembre con la disputa en María de su octava y última cita. Antes, este circuito visitó entre abril y noviembre las localidades de Vícar, Albox, Serón, Vélez-Blanco, Laroya, Lubrín y Adra, visitando así las distintas comarcas almerienses a través de eventos deportivos de primer orden desarrollados en parajes naturales de gran belleza.

Una temporada que arrancó a principios de abril con fuerza gracias a la ‘Vícar Bárbara 2023’, evento de BTT Maratón donde Daniel Estévez (CD Etipon Bike) y Nerea García (CD Vellsam Team) se mostraron como los más fuertes. Para cerrar el mes se llevó a cabo la ‘X Prueba Ciclista BTT Senda de Arrieros Albox 2023’. Aquí el alicantino Ismael Hernández (CC Benferri) y toda una veterana como es Julieta Escudero (CD Albox Bike) se alzaron como los ciclistas más destacados.

En mayo la ‘Marcha MTB Sierras de Serón 2023’ cogió el testigo con José David Latorre (Sumgasur-Bicis Buru) y María del Carmen Clemente (CD 101% DH) como vencedores absolutos en esta Media Maratón. Antes del parón veraniego se celebró en junio la ‘XVII Maratón BTT Sin Miedo al Brujo’ celebrada en Vélez-Blanco. Una maratón muy exigente donde el jiennense Mario Vilches (CD Kanina Bikes) y de nuevo Nerea García logran imponerse ante rivales de mucho nivel.

La recta final estuvo cargada de emoción

Ya en septiembre la localidad de Laroya retomó la actividad con su ‘IV Media Maratón Amigos Sierra de los Filabres’. Antonio Raúl Gutiérrez (CD Faster Wear Team) y María Díaz (CD Bikes Armilla) destacaron entre la nómina de grandes nombres que no quisieron faltar a la cita. A final de mes Lubrín acogió una cita de nivel al ser además puntuable para Copa Andalucía. Esta ‘XIV Media Maratón Villa de Lubrín’ congregó a los bikers más destacados a nivel regional, una dura pugna que coronó a Javier Sánchez (Sumgasur-Bicis Buru) y Paqui Jimenéz (CD Reyna Team).

Adra dio continuidad al circuito con la penúltima carrera del año, disputada a principios de octubre. La ‘II BTT La Fundición’, una prueba de Media Maratón en la que nuevamente Dani Estévez entre los hombres fue el mejor, logrando el primer puesto femenino Leticia García (CD BTT Serius).

El punto final a esta competición lo puso la ‘XIV Ruta BTT del Jamón’ disputada en María, con el Parque Natural Sierra de María-Los Vélez como escenario en el que el veterano Jorge Martín Montenegro (CD BikeStore Almería) y una incombustible Nerea García se mostraron como los más fuertes.

La clasificación por clubes de esta 'XCM Series Almería 2023'

El CD Vellsam Team no falló en la última cita disputada y con un nuevo primer puesto por escuadras se aseguró el título provincial al sumar un total de 865 puntos. Cerca quedó el CD Sin Límites Villa de Fines gracias a sus 820 puntos, llegando a la carrera celebrada en María con opciones reales de ser primero, hecho que finalmente no ocurrió. Cierra este podio de honor por clubes el CD Etipon Bike, al que no le pudo la presión y acabó tercero.