Melero: "El equipo necesita un entrenador líder, que cale su mensaje"

Gonzalo Melero ha vuelto a comparecer para ponerse en el foco en un momento de crisis e intentar poner calma a la enrevesada situación que atraviesa el equipo, sin entrenador, colista y con una plaga de lesiones que lastra su recuperación. El centrocampista madrileño, ejerciendo nuevamente de primer capitán ante la inactividad de juego de Fernando Martínez, se atrevía incluso a dar el perfil del técnico que considera que puede motivar al vestuario.

¿Cómo se sale de un bucle que empieza a ser autodestructivo?

"Lo primero es estar juntos. Seguramente todos los equipos pasarán por momentos difíciles en la temporada y a nosotros nos llegó a primeros de cambio. Estamos a tiempo de todo porque quedan 30 jornadas por delante y a 4 puntos. Es la situación que toca. Hay que amoldarse y hacer un esfuerzo más para conseguir resultados".

¿Cree que el equipo puede dar más de lo que está ofreciendo?

"El equipo ha hecho un partido muy malo en Sevilla y el resto en ninguno fue muy malo. Con otra eficacia en las áreas hablaríamos de otra situación, pero la realidad es la que es. De ser determinantes en las áreas no hablaríamos de esta situación, estaríamos tranquilos. Te entran los nervios, el miedo ganar y hay que aceptarlo y aprender. No pasa en todos los partidos y pasamos por un momento en el que igual nos puede un poco la situación. Hay que ponerle remedio".

¿Es momento de dar un plus?

"Con Lasarte los jugadores tienen que dar un paso adelante, pero también el resto de la temporada. El vestuario es joven y ya dije que todos tienen que dar un paso adelante. El que sea capaz de hacerlo evolucionará muchísimo. Estoy intentando hablar ocn todos".

¿Cómo ha influido en el ánimo del vestuario la baja de Luis Suárez?

"Hay que adaptarse a las bajas. Luis ha sido el mejor de lo que va de temporada, pero hay que aceptar la situación y que estamos ahí abajo para dar un paso más cada uno. Competiremos con lo que tenemos en la posición que estamos sin poner excusas para sacar resultados".

¿Cree que la preparación física está dejando que desear ante la plaga de bajas?

"En pretemporada estuve lesionado y no estoy al tanto del trabajo físico que hicimos. Las bajas se dan durante la temporada. Hay gente con pequeñas molestias y luego el tema de Luis. No hay que mirar más allá, sino centrarse en los que estamos y la gente del filial".

¿No piensa que al vestuario le faltan más líderes?

"Estoy seguro de que va a haber muchos líderes en el vestuario y en el campo. Hay mejor plantilla que el año pasado y por los resultados no voy a decir lo contrario, pero hay que sacar esa personalidad en los partidos, que no siempre es fácil".

¿Cómo se le puede hacer daño al Athletic?

"Ante un rival como el Athletic, con un físico que te arrolla en San Mamés, todos sabemos de la dificultad y ante eso buscamos esos jugadores que den un paso adelante y se muestren. Espero mucho de mis compañeros el viernes individualmente y como equipo".

¿Olvidado ya el bajón ante el Granada?

"Cuando acabó el partido del Granada yo estaba muy jodido por el resultado y cómo se había dado, pero desde el día siguiente lo primero que tenemos en la cabeza es que en San Mamés se puede ganar y hay ejemplos que han puesto allí las cosas complicadas. Hay que competir".

¿Qué perfil de entrenador sería el idóneo para coger esta plantilla?

"Creo que el equipo necesita un entrenador líder por la situación en la que estamos. Igual por su juventud necesita una persona que nos guíe y que su mensaje cale desde el primer día y sea capaz de sacar lo que los jugadores lleven dentro. No digo que Vicente no lo hiciera. Tampoco soy quien para dar un nombre y venga quien venga estaremos al 100% con él porque el objetivo será común para todos y dependerá mucho de la figura que venga, está claro".

¿Juega más cómodo de mediapunta o como volante interior?

"Siempre hay debate respecto a mi posición. Muchos dicen que rindo mejor como mediapunta pero a mí me gusta más jugar atrás. En Villarreal y Valencia me sentí bien. Quiero participar y me da igual delante que detrás, donde el equipo necesite para sumar. Intentaré tapar mis carencias juegue en un sitio u otro. Más retrasado me gusta más porque estoy más cerca del balón, que creo que es una de mis virtudes, pero donde el equipo me necesite daré mi 100%".