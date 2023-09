Mendes o la definición de ostracismo

Mendes era uno de los nombres prioritarios en la operación salida del mercado que expiró a principio de mes. Con contrato hasta 2026, la dirección deportiva no fue capaz de desbloquear su marcha en forma de cesión o incluso traspaso y ahora Vicente Moreno, que ni convocó en las tres primeras jornadas, tiene un problema, al menos hasta enero. Porque en caso de no pertenecer a la plantilla, con Pozo y Pubill lesionados (el club no ha especificado qué molestias tienen), la presencia de Chumi en el lateral derecho no generaría tanto debate. Pero con tres especialistas para la posición, sorprende que sea un central el que actúe en ese flanco derecho de la zaga.

No es una posición nueva para Chumi, si bien no es donde se siente más cómodo, como el propio jugador ha reconocido de manera pública en más de una ocasión. En el pasado ejercicio actuó en ese lateral derecho en la primera jornada, ante el Real Madrid, al no estar Pozo inscrito por problemas con el límite salarial. Posteriormente volvió a jugar ahí en alguna que otra ocasión y en honor a la verdad cumplió.

Ahora, con los focos puestos en la zaga por las carencias que está mostrando el entramado defensivo (cuestión que no se limita sólo a los zagueros), Chumi ha tenido una incidencia directa en tres de los cuatro últimos goles encajados. En Villarreal apareció en las fotos de los dos tantos, dejando un hueco importante en el gol de Gerard Moreno y sin encimar a Alberto Moreno en el tanto de Sortloth. Ante el Valencia, por su parte, Diego López se marchó con una facilidad pasmosa de él para materializar el 0-1.

Mendes, que el pasado curso disputó catorce partidos (once como titular), no es el único que aún no ha debutado, encontrándose en ese pequeño grupo tanto Fernando como Centelles, entendiéndose lo último como lógico al haber tres porteros (Maximiano no termina de rendir) en el caso del primero y estar Akieme en un buen momento en el del segundo. Vicente Moreno ha utilizado a los otros 21 jugadores de la primera plantilla, así como a Milovanovic.

El técnico valenciano, al ser cuestionado por el tema Mendes tras el encuentro ante el Valencia, respondió lo siguiente: "Tiene el mismo rol que tiene cualquier otro compañero dentro de la plantilla. Una vez se ha cerrado el plazo y está en plantilla es una situación de elegir. Chumi te da unas cosas y puedes perder otras, pero cuando elijo un once es porque creo que es el mejor que puedo sacar. No hay más. Todos están en disposición de poder ser utilizados".