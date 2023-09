Vicente Moreno: "Mejor un punto que ninguno"

No le están saliendo las cosas a esta UD Almería de Vicente Moreno, que sigue en lo más bajo de la tabla y sin conocer la victoria en el presente curso. A pesar de ello, el técnico del conjunto rojiblanco no se va tan a disgusto tras el empate ante el Valencia, considerando que "mejor un punto que ninguno". No obstante, es consciente de que "a estas alturas cuando estás en estas circunstancias es poco".

Lectura del partido: "Mejor un punto que ninguno, lo que pasa que a estas alturas cuando estás en estas circunstancias es poco. Si esto hubiera pasado en partidos anteriores pues igual estaríamos hablando de otra cosa, pero la realidad es que necesitamos sumar de tres y no lo hemos hecho. Queda muy corto el resultado".

Merecimientos: "Esa es la realidad, parece un déjà vu. En cuanto a la forma de generar, no ha sido como otros partidos porque el Valencia es el equipo de LaLiga que menos ocasiones de gol concedía y eso dificulta mucho, pero hemos estado otra vez en la media. Me parece que son 16 tiros por 5 de ellos y ocasiones suficientemente claras por nuestra parte como para que el resultado fuera otro durante el partido. Ha vuelto a haber otra vez un desajuste muy sencillo de solucionar y recibimos un gol. Recuerdo el palo de Luis, el cabezazo de Melero, el cabezazo de Arribas, ocasiones claras para que el resultado fuera otro, pero no es así.

Pérdidas de tiempo: "No quiero que parezca que me quejo de esto porque aquí cada uno juega su partido y seguro que nosotros en unas circunstancias parecidas pues igual podríamos haber hecho lo mismo, aunque no es el caso. Creo que es fácil de solucionar, cada equipo hace lo que tiene que hacer, pero no sé si es que no se quiere solucionar. Hoy en día con todos los datos que hay, se sabe el tiempo real de juego que se ha producido. Con lo cual, si se hiciera una regla de tres y proporcionalmente para todos los partidos en función del juego real que se ha jugado, se añadiera lo mismo estaríamos todos en la misma circunstancia. El problema es que nunca se ve de la misma manera, a veces se pierde más y se da menos. Esto es fácil de comprobar, podemos ver los partidos anteriores donde en función del juego real que se ha jugado, en unos partidos se han dado más y en otros menos, ¿por qué? Si el tiempo perdido es el mismo. Se podría hacer de forma que ya nadie pudiera quejarse...".

Temer por su puesto: "Claro que sí. La misión del entrenador es trabajar para que tengamos opciones cada semana de ganar el partido y creo que estamos teniéndola en cada partido. ¿La realidad que es? Que tenemos ahora mismo dos puntos en seis jornadas, que es poco y en el fútbol no hay tiempo, pero le doy naturalidad a ello. Si viera otra cosa en el equipo igual tendría dudas, pero estamos insistiendo, aparecen cosas buenas y estoy convencido de que es una cuestión de insistir y tiempo. El fútbol no puede ser tan cruel con nosotros en estas jornadas y estoy convencido de que al final el fútbol suele ser justo y nos tiene que devolver todo esto".

Polémica: "Fijaos, en una acción de peligro que no es la primera vez que nos ha pasado recibes el gol. No sé si ha sido penalti o no porque no he visto la acción por televisión. Desde el campo me ha parecido, pero sin verla en televisión no me atrevo".

Bajas: "Tenemos partido el martes y por lo tanto poco margen de recuperación. Creo que poca gente vamos a recuperar de los que no teníamos. Puede ser que alguno pueda llegar, pero justo y para jugar quizá unos minutos, no mucho más. Y luego ha habido algún problema también con Robertone, vamos a ver cómo está mañana y si hay que hacerle pruebas a ver que dicen esas pruebas. No tenemos tiempo para mucho, recuperar mañana, activar pasado y jugar el partido frente al Sevilla con la necesidad que tenemos".

Sustituciones de Arribas y Lopy: "Por cansancio. Necesitábamos ya buscarles algo de refresco. Habíamos cambiado todas las posiciones de ataque y hemos considerado meter a Leo que estaba más fresco y tiene experiencia. Arribas lleva 4 goles, pero podría llevar más, ha tenido un cabezazo hoy, tuvo un mano a mano frente al Celta... Es buen síntoma para él, pero necesitamos que eso se convierta en puntos para el equipo. Hagamos el cambio que hagamos nos vamos a pillar los dedos, si quitas gente de ataque va a parecer mal, si quitas a gente defensiva va a parecer peor aún. Si no ganas, cualquier cosa que hagamos no va a estar bien hecha".

Houboulang Mendes: "El mismo rol que tiene cualquier otro compañero dentro de la plantilla. Una vez se ha cerrado el plazo y está en plantilla es una situación de elegir. Chumi te da unas cosas y puedes perder otras, pero cuando elijo un once es porque creo que es el mejor que puedo sacar. No hay más. Todos están en disposición de poder utilizarlos".