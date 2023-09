Semana clave para un Vicente Moreno que se juega su puesto

El Almería no carbura. El empate ante el Valencia de poco sirvió en la situación actual, continuando colista con apenas dos puntos sobre 18 posibles, habiéndose escapado ya once unidades de un Estadio de los Juegos Mediterráneos que en nada se parece al fortín que fue el pasado curso. A pesar de que el jeque se ha gastado 23 millones de euros para reforzar una zaga sin los centrales titulares del ascenso y posterior permanencia, con un montante total del doble de esa cifra, el equipo de Vicente Moreno muestra carencias defensivas jornadas sí y jornadas también, lo que le ha llevado a encajar hasta trece goles (2'17 por partido), dando la sensación de que Maximiano ha podido hacer más en algunos de ellos, mostrándose el portugués dubitativo en otras acciones que no terminaron en gol.

El técnico valenciano, que tenía como objetivo primordial dotar de mayor contundencia al Almería, no logra revertir la situación y ahora se la juega en el doble compromiso de la nueva semana. La jornada intersemanal ha amortiguado el debate sobre un posible cambio de técnico. El Almería visitará el Ramón Sánchez-Pizjuán el martes, a las 19:00 horas, esperando un Sevilla también necesitado de puntos después de otra temporada sin el rendimiento deseado. Cinco días después (14:00), nuevo encuentro en La Vega de Acá, ante un rival directísimo, caso del Granada.

En caso de no lograr el primer triunfo del curso, ya serían ocho las jornadas sin ganar (Francisco estuvo diez en 2013). La cifra sería más que considerable, con más de un cuarto del total de los partidos como local disputado, lo que provocaría que Vicente Moreno tuviese más de un pie y medio fuera del banquillo rojiblanco. El técnico valenciano considera que su equipo está cumpliendo en algunos aspectos, pero también es consciente de que el tiempo en el fútbol no espera y que la pelota no espera a nadie.

Al igual que en Villarreal, el Almería protagonizó ante el Valencia hasta 17 remates, una decena de ellos a portería. Arribas vio puerta en dos ocasiones, siendo el máximo goleador de los rojiblancos, con cuatro de sus siete goles; sin embargo, lo que más preocupa es la fragilidad defensiva, encajando con una facilidad pasmosa. En este sentido, según las estadísticas del partido, Opta indica que la UDA mereció 2'85 goles, por los 0'9 del Valencia, lo que señala el mal trabajo defensivo de los de Vicente Moreno.

El valenciano está dispuesto a morir con sus ideas y frente al conjunto de Baraja repitió el once que perdió en Villarreal, con Chumi en el lateral derecho a pesar de tener un especialista, caso de Mendes, en esa posición. El 0-1, por cierto, llegó por ese carril, con Diego López comiéndole la tostada al gallego con una inusitada facilidad. Ya en el segundo acto sorprendió el cambio de Koné por Lopy (ni el senegalés se lo esperaba) justo después del 1-1, entendiéndose la modificación desde el punto de vista de tener más mordiente arriba a pesar de perder músculo en el centro del campo (fue Melero el que formó en el doble mediocentro con Robertone).