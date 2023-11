URA está obligado a cambiar el chip ante Alcalá

Las matemáticas todavía no dicen que no de manera definitiva pero sí de modo virtual. Las tres derrotas consecutivas encajadas por Unión Rugby Almería dan cabida a uno de los escenarios que se veían como más probables al inicio de la temporada. Este año no se jugará por entrar en el playoff por el ascenso, y ni falta que hace, y llega el momento de asumir, tras tres temporadas midiéndose a los más fuertes, que toca ‘guardar’ la categoría. Ese camino puede ser algo más ‘sencillo’ si en los tres partidos restantes, frente a otros tantos equipos con los que seguro que se repetirá en la segunda fase, se sacan las victorias.

Por arriba Majadahonda y Málaga se juegan el liderato y otros dos implicados a la hora de pensar en el intento de ascender son Liceo e Ingenieros. Ante todos ellos se ha perdido, las cuatro derrotas encajadas hasta ahora y se espera que en total en la primera vuelta. Solo uno de ellos quedará en el grupo que jugará por la permanencia, y el objetivo es que ese sea el único mejor colocado que el XV cruzado. Se ha ganado a Arquitectura y Pozuelo en Madrid, y a Cáceres en Almería. Restan por delante Alcalá este domingo en casa, CAR COANDA fuera y, tras largo parón, Jaén de nuevo como local. Antes de nada, creer de nuevo.

Las tres derrotas consecutivas han pesado física y mentalmente, si bien sí que se ha competido en todas, incluso se han tenido opciones de haber ganado, y sí también, es lícito pensar que algunos pequeños detalles en Málaga podrían haber hecho que el rumbo posterior no hubiese sido así. En el deporte justo el ‘hubiese’ no existe y la realidad actual es una buena posición para pensar en la permanencia, en una undécima temporada en División de Honor B. Alcalá llega al Juan Rojas como rival frente al que levantar ánimo y vuelo, por ese orden, y la afición cruzada tiene mucho que decir en ello.

Quintana lo ha analizado advirtiendo de que “lleva poco tiempo en la categoría, pero está haciendo las cosas muy bien”. El técnico almeriense pronostica “un partido duro arriba, porque Alcalá tiene muy buena delantera, y bueno, vamos a ver si somos capaces de sacarlo delante, que lo cojamos con mucha ilusión, después de la racha de tres partidos perdidos contra equipos que van a estar arriba”. Se refiere con ello a que “digamos que ya es un equipo de nuestra liga y lo afrontamos con mucha responsabilidad, con la intención de ganar”. Hay un parte de bajas significativo “sin Fede ni Carlos”, pero “el equipo está bien, está entrenando duro y tenemos muchas ganas de hacer un buen partido en casa”.

Quintana: "Alcalá es un equipo muy táctico"

Más detalles facilitados por Antonio Cayuela ‘Quintana’ sobre Alcalá han sido la condición del XV madrileño de “equipo que juega muy táctico, buen apertura, que tiene un gran pie que organiza su juego, y el resto son soldados que hacen muy buen trabajo”. La clave, con todo, pasa por que URA crea en sus opciones y en sus puntos fuertes: “Nosotros estamos bien a pesar de los resultados, y se nota en que el equipo está entrenando con muchas ganas y espera sacar una victoria de este domingo”. Sería como ‘agua de mayo’ para cerrar un noviembre poco gratificante para el grupo, que se ha esforzado mucho sin recompensa.

Alcalá inició la liga perdiendo con Olímpico por 10-6, luego fue un rodillo contra Extremadura CAR Cáceres, al que doblegó por 95-0 y más tarde plantó cara a Málaga, solo cayendo en su visita por 26-18. El siguiente tramo de fase lo inició con derrota por 10-41 frente a Liceo Francés, siguió con un 34-3 en contra en el campo de Ingenieros y descansó individualmente en la siguiente fecha. En el tercer tramo de competición ha tomado un gran impulso con un 54-7 en casa a CAR Coanda, último marcador con el que se presenta en el Juan Rojas. Así, ha jugado uno menos que URA y tiene tres puntos menos que los cruzados.

Vistos esos resultados, en importante reseñar que suma tres puntos bonus con dos ofensivos y uno defensivo, muestra de que pelea cada partido hasta el final con la intención de sacar provecho sea como sea. Así, está claro que para los dos equipos este duelo es clave y llega en un diferente momento anímico en un lado y en el otro. Comenzará a las 12:00 horas y pitará el señor Jorge García.