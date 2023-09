Pedro Ramírez: "Uno de nuestros puntos fuertes es que tenemos gente de Almería"

Alejado de ese perfil de jugador de neceser bajo el brazo y mucha prepotencia, Pedro Ramírez (Macael, 1998) rezuma pura humildad. Tras pasar dos temporadas en Segunda RFEF con el Vélez y una en la misma categoría con el Cacereño, aventura la última que le permitió cubrir a Vinícius en el duelo copero ante el Real Madrid, el lateral vuelve ahora a su provincia para intentar devolver al Poli El Ejido a la categoría perdida hace unos meses. Antes de entrar a una de las clases de Educación Primaria (apenas le quedan cuatro asignaturas para ser maestro), atiende a Diario de Almería.

- ¿Cómo está yendo la vuelta a Almería?

Bien. Me esperaba que me recibieran bien y la verdad es que he tenido buenas sensaciones con el equipo. Hay muy buenos jugadores. Eso, quieras que no, hace mucho.

- Se marchó a Vélez-Málaga y Cáceres. ¿Es difícil regresar a casa?

Sí. Lo que quieres es jugar lo más arriba posible y al máximo nivel. En la provincia de Almería jugar al máximo nivel es un poco complicado porque no hay clubes en Primera o Segunda RFEF. Por ese lado, sí. Pero estoy contento con el equipo que hay en El Ejido y con la liga que hay en el grupo IX de Tercera, que es bastante fuerte. El nivel es muy alto.

- ¿A qué se debe esa falta de equipos en Almería?

No sabría decirte. Puede deberse a muchos factores, casos del deportivo o temas de gestión. Pero no sé decirte a ciencia exacta lo que está pasando. Al final hay muchos jugadores de la provincia de Almería, tanto en Tercera como en Segunda RFEF. Habiendo futbolistas con calidad, te preguntas qué pasa en que no terminen de cuajar equipos de la provincia.

- Ahora recala en el Poli El Ejido, un recién descendido. ¿El objetivo es el ascenso?

El objetivo es ir a partido a partido. El club ha apostado por jugadores de la zona, que años anteriores no había ocurrido. Es ilusionante porque al final hay futbolistas jóvenes y con ganas de hacer las cosas bien. El ascenso todavía queda lejos. Vamos a trabajar.

- ¿Cómo es de importante tener futbolistas de la tierra?

En el fútbol también hay que echarle ese coraje. La gente de Almería lo siente más si está luchando por un equipo de Almería. Ese puede ser uno de nuestros puntos fuertes.

- ¿Le echaron para atrás a la hora de firmar los problemas económicos que tuvo el club la pasada temporada?

Al final lo que quieres es estabilidad. Hablé con diferentes directivos y el cuerpo técnico. Quieren hacer las cosas bien. No me cortó, pero sí lo llegas a pensar.

- Como entrenador tiene a Pumuki Heredia. ¿Cómo es en las distancias cortas?

Sinceramente no lo conocía en persona. Es un técnico que trabaja bastante el tema de ser entrenador. Tiene bastantes ganas. Si no me equivoco, es su primera temporada en Tercera y esa ilusión nos la transmite a los jugadores. Queremos plasmarlas en el terreno de juego. Y eso va a ser muy bueno.

- ¿Desde dentro de la plantilla ven la fractura social que existe entre los aficionados de El Ejido?

Cuando llegamos al vestuario hablamos muy poco de esa supuesta fractura social. Nosotros estamos centrados en el tema deportivo. A la gente le va a gustar que todos vayamos a una aunque en años anteriores hubiese podido haber diferencias. Lo más importante es trabajar día a día.

- Llevan dos puntos y ahora reciben al Mancha Real, que aún no ha sumado. ¿Es un arma de doble filo?

Esta categoría es uy fuerte y da igual que el Mancha Real lleve cero puntos. En los resultados se ve que está todo muy igualado. El único arma es echarle ganas, eso lo estamos teniendo. Hay que ir corrigiendo errores porque al final en el fútbol, y más en Tercera, te penalizan bastantes. Estamos puliéndolos y el equipo lo más pronto posible va a tener esa victoria que tanto deseamos.