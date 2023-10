El Poli Almería da la sorpresa en El Pozuelo (1-1)

Le salió a Carlos Hinojo el cambio de sistema, formando con defensa de efectivos. Tal fueron las dificultades presentadas por los almerienses (con hasta media docena de lesionados, caso de Josema, Moussa, Dani Garzón, Jay, Álvaro Cruz, y Carralero) que Antonio Calderón tuvo que realizar un triple cambio en el descanso. Sin nada que perder y mucho que ganar tras conseguir hace una semana la primera victoria de la temporada, el Poli Almería planteó un partido complicado con un bloque bajo y la intención de salir rápido al contragolpe.

Los cambios en la segunda mitad no bajaron el nivel del cuadro rojiblanco. A diferencia de lo que ocurrió el día del Torre del Mar (único en el que el Torremolinos no gana al descanso), el Poli Almería puso aún en más aprietos al líder al adelantarse con un gol de Edu Pla. Otra acción a balón parado que reporta puntos a los de Carlos Hinojo. Álex Medina botó un saque de esquina y el ex del Almería B cabeceó a gol. Era el único momento de la temporada que el Torremolinos iba por detrás en el marcador. Los malagueños no le perdieron la cara al partido y en el arreón final obtuvo premio con un gol de Richard Gaona, que había entrado desde el banquillo, al aprovechar un pase de la muerte.

Es el primer pinchazo para los malagueños, llamados a comandar el grupo IX de Tercera RFEF tras su descenso hace unos meses. Líderes, con trece puntos (apenas han encajado tres goles en cinco partidos), podrían dejarle la primera plaza al Motril si los granadinos ganan con tres goles de diferencia esta tarde (18:00 horas) al Torreperogil. El Poli Almería, por su parte, ha pasado un difícil tramo de temporada con un notable alto. Fuera del descenso, suma cinco puntos en otras tantas jornadas, recibiendo la próxima semana al Poli El Ejido, mientras que su rival de este domingo se desplazará a Torredonjimeno.