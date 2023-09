El Poli El Ejido pretende confirmarse ante el Atlético Mancha Real

El Poli El Ejido protagoniza este domingo (12:00 horas) uno de los encuentros más interesantes de la tercera jornada del grupo IX de Tercera RFEF. El equipo dirigido por Pumuki Heredia, con buenas sensaciones en el arranque liguero a pesar de no haber ganado aún, recibe a un Atlético Mancha Real que ha sido de los equipos más fuertes de la competición en los últimos años, pero que este curso ha comenzado perdiendo sus dos primeros partidos. Con los jiennenses buscando su primer punto, el Poli El Ejido pretende dar por buenos los dos que ha sumado hasta el momento al empatar ante el Málaga City (1-1) y lograr la igualada de penalti en el descuento en Melilla (1-1). El Atlético Mancha Real, por su parte, ha claudicado frente al Torredonjimeno (2-1) y Torremolinos (0-3).

El conjunto ejidense espera buscar mayor mordiente en un encuentro en el que no estará Jesús Beas, que continúa con su proceso de recuperación tras ser intervenido del tobillo derecho. Pumuki Heredia tampoco ha convocado a David Montes, entre algodones al sufrir unas molestias musculares. Sí estará Godino, que regresa al Poli El Ejido después de no renovar hace unos meses. El guardameta se hará con el puesto para el que competían Valentín y Neil. "No conocía personalmente a Godino, pero se nota que es un jugador de club y le importa. Se siente muy agradecido por haber renovado. Es un jugador importante para nosotros. Ahora tenemos 21 jugadores con ficha, y ya veremos si puede llegar un delantero", afirmó el técnico celeste en la previa del partido.