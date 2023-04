El Poli El Ejido afronta otra final por la salvación

El Poli El Ejido regresa este domingo a Santo Domingo en la enésima final por la permanencia tras sumar un punto contra el Vélez. No es para menos, los celestes recibe a todo un rival directo en la lucha por la salvación como el Juventud de Torremolinos cuando tan solo restan siete jornadas para concluir la temporada regular. El conjunto del Poniente volverá a jugar ante su público con la firme intención de dar continuidad a los buenos números que viene cosechando como local para acercarse al objetivo de mantenerse en esta Segunda RFEF.

Los celestes, que ocupan el puesto de promoción por la permanencia, han sumado diez puntos de los últimos doce disputados en su feudo. De esta manera, los de David Cabello se aferran a su dinámica positiva en casa para conseguir la salvación en una temporada en la que los ejidenses han tenido que superar todo tipo de obstáculos.

Enfrente estará un Juventud de Torremolinos, al que los ejidenses vencieron en la ida con un solitario tanto de Escardó, que llega más que necesitado de los tres puntos. Los malagueños son penúltimos con 25 puntos en su casillero, estando a ocho de los celestes y a nueve de la permanencia. Es por ello que los verdiblancos están obligados a llevarse la victoria si no quieren acabar descendiendo a Tercera RFEF.

No llegan en buen momento los torremolinenses que encadenan hasta siete jornadas sin vencer, lo que les ha llevado a complicarse la permanencia. El conjunto dirigido por Antonio Calderón, que semanas atrás sustituyo a Ibon Pérez, cayó derrotado el pasado domingo por cero a dos contra el líder Antequera en el derbi malagueño disputado en El Pozuelo. De esta manera, si para el Poli El Ejido es primordial llevarse los tres puntos, aún más para los verdiblancos.

A pesar de medirse al penúltimo clasificado, los ejidenses no se esperan un partido fácil. "No me cabe duda que va a ser un rival que nos va a apretar, un partido largo, donde los dos intentaremos cometer el menor número de errores posible, pero va a ser muy disputado y muy abierto”, señaló David Cabello durante su comparecencia previa a esta nueva final por la permanencia.