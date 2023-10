El Poli El Ejido, a la cola de los descendidos

Si siempre se nota el salto entre cualquier categoría, posiblemente la distancia entre Segunda RFEF y Tercera RFEF es una de las más notables. El Poli El Ejido no logró hace unos meses mantener una categoría que se antoja necesaria por la capacidad social y económica del poniente almeriense y todavía no ha logrado remontar el vuelo. Después de meses convulsos con la plantilla sin cobrar, la intención era vivir ahora meses más tranquilos y felices para el poco número de aficionados que se da cita en Santo Domingo cada dos meses; sin embargo, el conjunto ejidense aún no ha logrado vencer, sumando apenas tres puntos sobre doce posibles para situarse apenas uno por encima de los puestos de descenso.

Con una plantilla totalmente remozada y llena de jugadores de la provincia almeriense, el equipo ejidense es el único, junto al Atlético Mancha Real (también del grupo IX), que no ha ganado aún esta temporada de los 27 que descendieron de Segunda RFEF. El granadino Pumuki Heredia no sabe aún lo que es celebrar un triunfo, notando una falta de gol, con apenas dos en cuatro jornadas.

Los celestes han empatado en su feudo ante el Málaga City (1-1) y el propio Mancha Real (1-1), con tablas también en Melilla 0-0) y derrota en Torre del Mar (2-0). La nueva oportunidad antes de que aparezca el término 'crisis' será el próximo domingo, a las 18:00 horas, en el segundo derbi almeriense de la temporada en Tercera RFEF, recibiendo al Almería B en Santo Domingo.