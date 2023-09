Sviderski: "Mi sueño es jugar en el Almería"

Una lesión de este tipo nunca viene bien, pero Martin Svidersky cree que sin lo que le sucedió el pasado mes de abril, hubiese debutado con el primer equipo del Almería. El centrocampista eslovaco recaló hace un año procedente del filial del Manchester United y estuvo todo el curso a las órdenes de Rubi, quien aseguró incluso que el mediocentro estaba cerca de tener sus primeros minutos en la máxima categoría, pero a finales de abril se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en el partido del filial en El Palo.

Después de ser operado por el doctor Ripoll en Madrid, el eslovaco continúa con su proceso de recuperación, estando cada vez más cerca de volver a hacer trabajo de césped. Ya incluso toca balón en el gimnasio: "Tuve la misma lesión en la otra pierna cuando estaba en Mánchester. Sabía que era una lesión grave, ha sido un tiempo duro, pero en el futuro esto me va a ayudar en el campo y fuera de él. Estoy haciendo un gran esfuerzo aprendiendo cosas solo, sin compañeros, en el gimnasio. No es fácil, pero me va a ayudar mucho. Quiero ser positivo. Esta actitud ayuda en la recuperación. Aún no estoy en la recta final, pero ya estoy más cerca del campo. En el gimnasio también estoy tocando pelota".

Sviderski atiende a UDA Radio y lo hace en un perfecto castellano a pesar de no haber recibido apenas clases: "Tuve pocas clases el año pasado, unas seis. Lo he aprendido al hablar en los entrenamientos. Los fisios me están enseñando mucho, también Arnau [Puigmal], con quien coincidí en Mánchester. Soy sociable, no tengo problemas, me llevo bien con todos".

Con contrato hasta 2027, el centrocampista, de 20 años, no llegó a debutar el pasado curso con el primer equipo, pero sí jugó a partir de diciembre a las órdenes de Óscar Fernández. A pesar de que no comenzó de la mejor manera (expulsado en el primer partido, ante El Palo en casa), llegó a materializar tres dianas en la decena de partidos que disputó en Tercera RFEF: "Fue una temporada muy buena. Aprendí mucho. Fue mi primera temporada con un primer equipo. Estuve muy cerca de debutar antes de la lesión. Si no me hubiese lesionado, creo que lo hubiese hecho".

Rodrigo Ely, que ya había pasado por lo mismo, le dio el consejo de tener paciencia y no acelerar el proceso. Ahora intenta hacer eso después de un verano diferente: "Estoy trabajando con el fisio. Comienzo por la mañana con lo que me hacen. Después voy al gimnasio, con un trabajo de fuerza usando muchas pesas. También trabajo el equilibrio para ayudar a fortalecer la rodilla. En pocas semanas comenzaré también a correr. Me lesioné cerca del final de temporada y cambió toda mi programación para el verano. Me quedé más tiempo aquí, sólo tuve diez días de descanso en mi país". El objetivo del eslovaco ahora es recuperarse totalmente y debutar a las órdenes de Vicente Moreno: "Me está gustando cómo trabaja el entrenador y su nuevo equipo de trabajo. Mi deseo es estar con el equipo. Mi sueño es jugar en el Almería".