Unicaja Costa de Almería sigue sacando el rodillo (3-0)

Ha vuelto a no fallar, y no solo eso, sino que ha conseguido de nuevo producir un ‘apagón’ en el juego de su adversario. Cisneros Alter llegaba al Moisés Ruiz como cuarto, posición para nada gratuita, sino fundamentada en su buen hacer y en cuatro victorias seguidas. Eso sí, lo hacía con la baja de su opuesto, Amorím, y con rotaciones en el equipo inicial, pero en todo caso el nivel Unicaja Costa de Almería ha vuelto a ser muy alto, empezando por el saque y siguiendo por la contundencia en ataque y una buena lectura de bloqueo, hasta el punto de minimizar las prestaciones habituales del conjunto tinerfeño. Igual pasó antes con varios rivales más, aparentemente peores cuando son realmente muy buenos.

El ‘modo rodillo’ de los verdes les ha llevado a sumar su séptimo triunfo sin encajar ni un solo set, más un octavo, el de la primera jornada, que fue un 3-1. Como muestra de esa capacidad de reducir los méritos del equipo plantado en el otro lado de la pista, Cisneros no ha podido sumar ni un solo bloqueo, con un 58% total de eficacia atacante, un 100% en el caso de Jorge Fernández sobre 9 balones. Los de Tenerife han hecho ‘tan solo’ 29 puntos en todo el partido, más 20 errores de Unicaja Costa de Almería, casi todos en el primer set como único vivido con una cierta igualdad. Imponente la marcha ahorradora y ya no solo en casa, sino fuera, quedan dos pasos más para ser ‘campeones de invierno’.

El máximo anotador del partido ha sido el opuesto canadiense Matt Neaves, 15 puntos en su cuenta particular, siendo además el máximo bloqueador, con 3 sobre los 7 totales del equipo frente al ‘cero’ bloqueos visitante. En recepción se ha rayado a un gran nivel, siendo el porcentaje general de un 71% liderado por el 77% particular de Paquillo. Esa es una de las llaves del choque, porque con recepción positiva se ha tenido un acierto de nada menos que un 72%, un 60% en todo caso con negativa, y un 47% en contraataque. La otra llave ha sido, una vez más, el saque, ya no solo por los 6 puntos directos, dos de Jorge Fernández, sino por la incidencia que ha provocado en el ataque contrario.

El primer set ha dejado entrever algo que después no ha sucedido, como era el pronóstico de un partido largo y duro. Las primera vez por delante de Unicaja Costa de Almería ha sido con un ace de Víctor Rodríguez para el 4-3, y después con Neaves y los centrales se ha abierto el primer hueco para el 9-5. El tiempo de Guidolin ha rearmado a Cisneros, tanto que ha logrado nivelar el tanteo (10-10), pero sin poder coger la delantera otra vez (11-10 de Neaves y ace de Jorge Fernández para el 17-14). Controló bien el conjunto de Charly Carreño la situación y con un ace más, esa vez de Neaves, logró cinco de renta a la entrada de la veintena (20-15). Fran Ruiz sumó otro más (22-16), y el canadiense hizo los tres últimos puntos hasta el 25-20 definitivo.

Rotó en la salida del segundo set el técnico argentino de Cisneros, pero tampoco dio con la comodidad de su equipo. De hecho, esa manga fue dominada de principio a fin por los verdes, comenzando por los centrales, después siguiendo por Víctor Rodríguez, después por Neaves y regresando a Jorge Fernández. Paulo Renán servía balones provocando la continuidad de sus compañeros en anotación consecutiva, dos puntos seguidos para cada uno, y con el set totalmente roto Neaves ya puso la directa aportando en bloqueo también. Víctor Rodríguez subió el 23-15 y como prueba de que el error visitante iba en incremento, precisamente uno puso el punto y final y subió el 2-0 con 25-16.

El tercer set dibujó un mismo escenario de superioridad ahorradora, yendo incluso a más en el saque, y Unicaja Costa de Almería fue doblando paulatinamente a su rival (10-5, 12-6 y 16-8). Quien aceleró el final de la contienda fue Borja Ruiz desde el servicio, siendo un quebradero de cabeza para Cisneros Alter y haciendo además un punto directo para el 18-8. Quiso secundarle Víctor Rodríguez, que tomó de nuevo protagonismo para que no quedara ni un solo atisbo de posible reacción tinerfeña (22-11), finalizándose con un error más del adversario en un rotundo 25-13. Al final del encuentro hubo foto con todos los chicos de ASALSIDO presentes en el partido, que disfrutaron mucho de su equipo.