Vicente Moreno presenta a su equipo de trabajo

Vicente Moreno ha aprovechado la vuelta a Almería tras la estadía en tierras malagueñas para presentar a su nuevo equipo de trabajo. En total, junto al técnico nacido en la localidad valenciana de Masanasa trabajarán siete efectivos, habiendo trabajado ya cinco de ellos junto a Moreno. Son los casos de Dani Pastor, Dani Pendín, Jesús Salvador, José Luis Deus y Ramón Altulo, mientras que Ricardo Molina y Víctor Fortes repiten respecto a la pasada temporada.

La mano derecha de Vicente Moreno será Dani Pendín, segundo entrenador, mientras que Dani Pastor realizará las labores de preparador físico. "Son las dos personas que más llevan conmigo, siete temporadas. A uno [Pastor] lo recuperé de Rusia, que estaba trabajando en el Zenit, y el otro [Pendín] se encontraba en el Xerez, era compañero mío de fatigas cuando éramos jugadores", asegura Vicente Moreno, que ha reclutado a Jesús Salvador para la figura de entrenador de porteros. "Se incorpora este año a trabajar de nuevo con nosotros. En el Al-Shabab no trabajó conmigo, pero ya lo tuve las dos temporadas que dirigí al Espanyol. No lo conocía de antes y tuve la suerte de encontrármelo en Barcelona. En cuanto he podido lo he incorporado porque intento tener a los mejores profesionales conmigo", expone el valenciano.

Ricardo Molina, que llegó a debutar con el primer equipo almeriense a las órdenes de Unai Emery en ese mítico equipo del ejercicio 06-07, también trabajará con los guardametas. "Es una persona de club, se ha criado al lado del estadio. Además de hacernos labores de análisis, también ayuda a Jesús en los aspectos de preparación de porteros. Para mí es muy importante tener a gente que nos facilite la labor de integrarnos rápido y saber la idiosincrasia del club y de la ciudad. Hacen mucho por integrarse ellos y por facilitarnos a nosotros la labor", asegura Vicente Moreno.

José Luis Deus, que jugó en Primera con el Depor (96-98) y vistió la camiseta de la selección española sub-21 vuelve a repetir con Vicente Moreno tras compartir experiencia en el fútbol árabe. "Hace labores de análisis de equipo propio y también del rival. Maneja los aparatos que se utilizan para grabar los entrenamientos. Trabajó conmigo la pasada temporada en Arabia. También coincidimos en Tarragona", afirma el técnico del Almería, que ha fichado a Ramón Alturo. "Al igual que Jesús, me lo encontré en el camino de cambiar de equipo. Coordina los procesos de análisis y es asistente de campo, hace muchas funciones. Tuve la fortuna de trabajar con él en el Espanyol y ya está incorporado en el equipo de trabajo.

Al igual que Ricardo Molina, la figura de Víctor Fortes también está siendo importante en cuanto a integración del nuevo cuerpo técnico. "Lleva mucho tiempo trabajando en el Almería. Le está facilitando mucho la labor a Dani Pastor, le ayuda y también lleva de forma específica el tema del GPS y de medir todo ese control", explica un Vicente Moreno que reivindica la importancia del cuerpo técnico: "Al final pasamos muchas horas juntos. El tiempo que pasamos en el entrenamiento es una pequeña parte del total, también trabajamos en oficina. Cualquier entrenador no es nada ni nadie sin estas personas. Están un poco por detrás, el entrenador está más expuesto, pero cada uno de ellos tiene una importancia vital en la carrera de cualquier entrenador y en el devenir de cualquier equipo".