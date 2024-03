El Almería juvenil afronta un complicado duelo ante el Betis

Bastante bien le está yendo al Almería juvenil en esta segunda vuelta en el grupo IV de la División de Honor Juvenil, pero no será nada fácil el reto que tendrá que afrontar este sábado. Los rojiblancos, que tan solo han sufrido derrota en este 2024, pondrán a prueba a su buena dinámica ante uno de los gallitos de la categoría como es el Betis. El conjunto dirigido por Zeus Carmona recibirá a las 16:00 horas a los verdiblancos, segundos clasificados, en el Francisco Pomedio en uno de sus encuentros más complicados de lo que restan de temporada.

Los almerienses se miden ahora a los béticos después de sumar un punto en su visita al ceutí Sporting Atlético, que le permitió recuperar la tercera plaza que semanas atrás les arrebató el Cádiz. Si bien los rojiblancos no pudieron lograr su quinto triunfo consecutivo, son ya cinco jornadas las que encadenan sin conocer la derrota. Una racha con la que el conjunto indálico ha conseguido consolidarse en la zona alta de la tabla después de quedarse sin billete para la Copa del Rey Juvenil al término de la primera vuelta.

Con 51 puntos en la clasificación, los rojiblancos tan solo tienen por delante al Betis, del que les separan dieciséis puntos y ante el que rescató un punto en el último minuto en la ida que concluyó con empate a uno, y el líder Sevilla, único equipo que continúa invicto todavía a estas alturas. Es por ello que el objetivo de los almerienses ni mucho menos es luchar por el liderato, sino intentar quedar lo mejor posible y tratar de repetir la tercera plaza cosechada el pasado curso cuando estaba al mando del equipo Alberto Lasarte.

Por su parte, los verdiblancos vienen de haber ganado sus últimos siete encuentros disputados en competición liguera, habiendo sufrido también tan solo una derrota en el presente 2024. A seis puntos del liderato, el conjunto bético quiere continuar peleando por salir campeón de este grupo IV de la División de Honor Juvenil y volver a disputar la Copa de Campeones como ya hicieran la pasada temporada. Asimismo, la goleada que le endosó el Betis al Cádiz la pasada jornada permitió a los rojiblancos regresar a la tercera plaza.

Para este encuentro Zeus Carmona no podrá contar con Antonio después de su expulsión en la visita al Sporting Atlético, cumpliendo el primero de los dos encuentros de sanción que le han caído. Mientras, el técnico del conjunto rojiblanco recupera a Fernando Sastre y José Ismael después de que ambos se perdieran el encuentro de la pasada jornada al tener que cumplir ciclo de amonestaciones. Por su parte, los verdiblancos no tienen ninguna baja por sanción, si bien no podrán contar con Elyaz Zidane, si bien en las últimas semanas está yendo con el Betis Deportivo, al encontrarse con la selección sub-19 francesa con la que está disputando la Ronda Élite para el Europeo de dicha categoría.