El Granada acaba con la racha del Almería juvenil (0-1)

Todo lo bueno tiene su final. Buena prueba de ello puede dar el Almería juvenil, que ante el Granada vio cortada su racha y sufrió su primera derrota del 2024. Un solitario tanto del visitante Cordero fue suficiente para que los tres puntos acabaran viajando hasta tierras nazaríes. Los rojiblancos se quedaron sin poder conseguir su quinta victoria consecutiva, quedándose en la cuarta cosechada en su visita al Séneca, y ve como su rival le arrebata la tercera plaza.

Duelo de altura se esperaba en la tarde de este sábado en el Francisco Pomedio. Tercero frente a cuarto y dos de los tres equipos que se mantienen invictos en este 2024 se veían las caras en este grupo IV de la División de Honor Juvenil. Almerienses y nazaríes afrontaban la cita con el objetivo de sumar tres nuevos puntos con los que consolidarse en la zona noble de la tabla. Además, el conjunto dirigido por Zeus Carmona quería dar continuidad a sus buenos en casa, donde tan solo el líder Sevilla ha sido capaz de superar a los rojiblancos.

No le estaba siendo fácil a ninguno de los dos equipos poner a prueba al meta rival, transcurriendo los primeros minutos sin ocasiones. Cumplidos los primeros diez minutos de juego lo intentó Sergio Cantó de chilena, pero el rojiblanco no llegó a conectar con el balón. Pero serían los visitantes quienes acabasen golpeando primero prácticamente en su primera llegada. Así, superado el primer cuarto de hora Cordero remató de cabeza un centro desde el costado zurdo para adelantar a los nazaríes. Por primera vez en este 2024 los almerienses iban por detrás en el marcador.

Le estaba costando a los almerienses responder, probando fortuna en el 26' Pedro con un disparo blando que atrapó Fran Árbol, internacional con la selección española sub-17 con facilidad. Un minutos más tarde los rojiblancos pidieron penalti sobre Houssam, pero el colegiado interpretó que el hispanomarroquí se dejó caer. Aunque los visitantes también buscaron el segundo, intentándolo casi llegada la media hora Mauro Zalazar con un disparo que taponó un defensor.

En la recta final del primer tiempo también lo intentó Juanjo Linares con un disparo desde la frontal a un saque de esquina botado por Pol Marce, pero su tiro se estrelló en la pierna de un defensor. Aunque también lo siguieron intentando los visitantes, teniéndola en el 42' Hugo Martínez con un disparo que tocó en un defensa. Pero el marcador no se volvió a mover y con la mínima ventaja para los nazaríes ambos equipos pusieron rumbo a vestuario.

Al descanso con ventaja visitante

Salieron con intensidad los almerienses al volver de vestuarios, teniéndola Ángel en un saque de esquina, pero el rojiblancos apenas peinó el balón perdiéndose por línea de fondo. Le estaba costando al conjunto indálico generar ocasiones como para igualar el choque. No estaba siendo el día de los rojiblancos, a los que se les estaba resistiendo el gol y estaba viendo como su rival ponía fin a su racha. No estaba siendo un segundo tiempo con grandes ocasiones el que se estaba disputando en el Francisco Pomedio.

A falta de poco más de un cuarto de hora tuvo el Almería juvenil el empate en la testa de Houssam, pero su remate de cabeza a centro de Torres se marchó por encima del marco visitante. Y a falta de diez minutos para el final los rojiblancos iban a disfrutar de una pena máxima en lo que todo apuntaba a ser el empate, pero Fran Árbol adivinó las intenciones de José Ismael para celebrar su reciente renovación con el conjunto nazarí.

No se rendían los rojiblancos, quienes todavía aspiraban a rescatar al menos un punto para mantener su dinámica positiva. Pero no fue el día del conjunto indálico, que frente a su inmediato perseguidor puso fin a su racha y no pudo lograr su quinto triunfo consecutivo, sufriendo su primera derrota de este 2024 y de la segunda vuelta. Todo ello mientras vio como el Granada le arrebató la tercera plaza. La próxima jornada el Almería juvenil visitará al sevillano Calavera.