El Almería juvenil sigue invicto en 2024 tras vencer al Séneca (1-2)

No hay quien pare en este 2024 al Almería juvenil, que está que se sale y en su visita al Séneca consiguió su cuarta victoria consecutiva. Un triunfo con el que los rojiblancos continúan sin conocer la derrota desde la llegada del nuevo año y siguen con el pleno de puntos en esta segunda vuelta en el grupo IV de la División de Honor Juvenil. El hispanomarroquí Houssam, del juvenil B y ya todo un habitual con el A, adelantó al conjunto indálico al comienzo de la segunda parte, igualando los cordobeses y minutos más tarde volviendo a ponerse por delante en el marcador los unionistas con un tanto de Sergio Cantó.

Los rojiblancos viajaban hasta tierras cordobesas con la mente puesta en encadenar su cuarto triunfo por primera vez esta temporada y seguir consolidándose en la zona alta de la tabla. Aunque los almerienses tampoco querían fiarse de su rival, el Séneca, que llegaba a la cita necesitado de puntos para salir de la zona roja de la tabla. El empate del encuentro de ida era otro motivo más para que el conjunto indálico no se confiara lo más mínimo.

Y vaya si no iba a ser un partido fácil para el conjunto dirigido por Zeus Carmona por mucho que la clasificación pudiera decir lo contrario al medirse a uno de los rivales de la zona baja de la tabla. Sin que se moviera el marcador ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios, muestra de la gran igualdad que se estaba viendo sobre el terreno de juego. De esta manera, sería en los segundos cuarenta y cinco minutos donde tendría que decidirse el duelo en tierras cordobesas.

En la segunda parte los goles no se hicieron de rogar y a los siete minutos tras la reanudación Houssam adelantó a los rojiblancos, que en esta ocasión lucían su equipación negra. Pero no tardó el Séneca en igualar de nuevo el encuentro y en el 57' Pedro, que había entrado al terreno de juego tras el descanso empató el choque. Aunque los almerienses no tardaron en volver a ponerse por delante en el marcador y superada la hora de juego Sergio Cantó hizo el segundo. El resultado ya no varió y el Almería juvenil logró su cuarto triunfo consecutivo, convirtiéndose en terceros en solitario antes de recibir la próxima jornada al Granada.