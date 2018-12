Los almerienses, a 2019 en puestos de cierta comodidad

Aún resta una jornada para la conclusión de la primera vuelta en Tercera División, que se cerrará este próximo fin de semana, y los representantes almerienses en esta categoría nacional llegan a la misma con la tranquilidad de saber que llegarán al ecuador de la temporada en posiciones de cierta tranquilidad. Los resultados que han obtenido hasta el momento han provocado, por suerte, que Poli Almería, Atlético Pulpileño y Huércal-Overa CF, como mínimo, entren en 2019 fuera de los puestos de descenso e incluso, en algún caso, con una distancia más que considerable con respecto a las plazas de peligro, aunque los tres tendrán que confirmar si llegan al parón navideño con más o menos satisfacción, en ese sentido, en unos pocos días en su siguiente compromiso.

En el Grupo IX, el Poli Almería encadenó su séptima jornada consecutiva sin perder tras empatar 0-0 ante el Martos, lo que permite a los rojiblancos llegar a la última jornada de la primera vuelta a nueve puntos del descenso directo y a ocho del play off de ascenso. Como recién ascendido, su prioridad es la de lograr la permanencia. Los de Garcés están haciendo sus deberes a la perfección y se han ganado a pulso marcharse el próximo lunes de vacaciones navideñas con la máxima tranquilidad, pase lo que pase el domingo en Atarfe (12:00). El Pulpileño también está inmerso en una racha positiva y deja ya el peligro a once puntos y tiene la cuarta plaza a seis. El Huércal-Overa, pese a que no tiene un colchón como para relajarse, tiene las plazas rojillas a seis y podría aumentar la distancia a nueve antes de acabar el año.