'Andalucía, somos fútbol' llega a Almería con ganas de revolución

Comienzan a aproximarse las elecciones a la Real Federación Andaluza de Fútbol, la cuales están previstas que se celebren durante el primer cuatrimestre del presente 2024. Con estas cada vez más cercanas, las diferentes candidaturas continúan dándose a conocer y mostrando sus respectivos proyectos. Es el caso de la candidatura 'Andalucía, somos fútbol', liderada por Juan Carlos Crespo, que este sábado al mediodía realizó su presentación oficial en Almería.

Concretamente en el Yacimiento Arqueológico localizado en el Barrio Andalusí de la capital almeriense tenía lugar la presentación de esta candidatura. Junta a Juan Carlos Crespo se dieron cita también Miguel Maza, candidato a delegado provincial en Almería; Paco Luna, quien fuera jugador de la UD Almería y ahora candidato a delegado provincial en Cádiz; José Japón Sevilla, quien fuera árbitro de Primera División; Ana Núñez, asesora jurídica de la candidatura; así como el resto de integrantes almerienses de la candidatura como Luis Salinas Iguiño 'Pirri', Miguel Compán o Jorge Pelegrina, entre otros.

Y lo hizo con ganas de revolucionar la situación que vive el fútbol andaluz en la actualidad, abogando por aires de cambio desde la estructura del sistema federativo regional y desde el primer minuto en caso de ser la ganadora en las urnas. Asimismo, desde la candidatura también se realizó un análisis de los diversos problemas que se considera que está teniendo el balompié en Andalucía, así como se ofrecieron las soluciones para ellas que refleja su programa electoral.

Fue Miguel Maza, quien ostentará el cargo de delegado provincial en Almería en caso de imponerse 'Andalucía, somos fútbol', uno de los primeros en tomar el turno de palabra después de que Miguel Compán, miembro de la candidatura, realizara una introducción de los integrantes de la mesa. "A nivel de Almería tenemos que mirar por Almería", fue uno de sus alegatos iniciales. Igualmente, señaló que "en Almería tiene que tener cabida el fútbol base, el fútbol competitivo, el fútbol sénior, el fútbol femenino, el fútbol sala y el fútbol playa".

Por su parte, Maza también se mostró crítico con que Almería tan solo cuente con ocho asambleístas en la RFAF, indicando que Huelva tiene doce y Jaén catorce. También quiso hacer hincapié en la zona del Levante, de la cual comentó que "es una zona abandonada donde ni siquiera se han preocupado de que hay clubes que tienen más de 100 kilómetros de desplazamiento en muchos partidos". En esta línea abogó por adecuar los calendarios para que dos equipos de un mismo club puedan realizar el desplazamiento en conjunto para la disputa de sus partidos.

"No competimos en igualdad de condiciones que el resto de provincias", fue otro de los mensajes que dejó su intervención haciendo referencia a los largos desplazamientos que tienen que realizar los equipos almerienses en categorías como la División de Honor Juvenil. Aunque tampoco faltó el tema de las infraestructuras, asegurando que "están colapsadas" y que desde la RFAF "no han hecho nada, hace bastantes años que tenían que haberse preocupado de que las instalaciones se iban a colapsar". Fueron tan solo algunos de los numerosos aspectos tratados durante su turno de palabra, en la que también hizo gala de la necesidad de sentarse con los distintos clubes de la provincia para conocer sus problemas.

Más prolongada en el tiempo fue la intervención de Juan Carlos Crespo, candidato a presidente de la RFAF en la que llegó a desempeñar la función de árbitro, quien analizó pormenorizadamente su programa electoral y el momento que atraviesa el fútbol andaluz. "Vengo aquí con muchísima ilusión, me estoy recorriendo toda Andalucía y tenía que venir a Almería como no podía ser de otra manera y explicar el proyecto de 'Andalucía, somos fútbol'", esas fueron algunas de sus primeras palabras en tierras almerienses.

"Ninguno de mi equipo venimos a quedarnos con la Federación y todos tenemos nuestra solvencia económica, no necesitamos estar en la Federación y lucrarnos económicamente de la Federación", quiso dejar claro Juan Carlos Crespo durante los primeros minutos de su intervención. De esta manera, manifestó que uno de los problemas actuales es que "los dirigentes que están dirigiendo hoy en día la Federación están viciados, no están preparados, tienen una edad en la que ya no tienen que estar en primer línea". También añadió que "es momento de darle un cambio a todo lo que es la Federación con gente nueva, con ilusión, con gente preparada y con gente del fútbol".

En sintonía con estas palabras, Crespo explicó su intención de limitar a ocho años los mandatos así como que en un futuro cada provincia acabe eligiendo a su delegado provincial, a diferencia del sistema actual en el que es el presidente de la RFAF quien los designa. "Entendemos que más de ocho años no puede estar un presidente dirigiendo la RFAF, en ocho años tenemos tiempo suficiente para demostrar al fútbol andaluz que vamos a revolucionar lo que es la RFAF y la vamos a adaptar a los estamentos", afirmó el candidato de 'Andalucía, somos fútbol'.

También criticó Juan Carlos Crespo que en la actualidad "se están llevando la política al fútbol base, al fútbol de barriadas y al fútbol que no es profesional". "Nosotros como RFAF no podemos permitir que el fútbol se ha convertido para muchos padres y madres en un artículo de lujo", resaltó del mismo modo. "No todo padre ni toda madre tienen ese privilegio de permitirse el lujo de pagar 300, 400 al año quitándoselo del sueldo suyo porque no les llega", agregó al respecto.

"Yo digo que es un chiringuito bolivariano lo que tienen montado en la Real Federación Andaluza de Fútbol"

Por otra parte también habló de trabas en el proceso electoral. "Estamos teniendo muchas trabas por el procedimiento electoral, le están poniendo a esta candidatura traba, traba y traba, no quieren perder el poder", expresó al respecto. "Yo digo que es un chiringuito bolivariano lo que tienen montado en la Real Federación Andaluza de Fútbol, ellos piensan que la Federación es de su propiedad", fueron otras de sus duras palabras hacia los actuales dirigentes.

Otros de los asuntos tratados fue el apartado sanitario, señalando que su equipo se ha puesto en contacto "con los mejores profesionales de la sanidad, gerentes de clínicas privadas", así como que van "a llegar a acuerdos con la seguridad social". "Vamos a gastar dos millones de euros en lo que es la mutua y todo lo que conlleva el tema sanitario en la RFAF", indicó también al respecto, lamentándose de la situación en la que se encuentra en la actualidad.

Concluida su intervención también tuvieron unas breves palabras tanto Japón Sevilla como Paco Luna, quienes mostraron su respaldo a Juan Carlos Crespo como candidato a presidente a la RFAF. Un tiempo largo y tendido en el que no fueron pocos los asuntos relativos al fútbol andaluz que se trataron en tierras almerienses. Ahora solo queda que las urnas acaben por decidir el futuro más próximo de la Real Federación Andaluza de Fútbol.