El partido de su vida, el partido con el que este jiennense de Quesada afincado en El Ejido, lleva soñando desde que a los 10 años se puso por primera vez la elástica celeste. Ahora, con 38, quiero llevarlo a Segunda División.

–¿Cómo están ante el partido del ascenso?

–Estamos muy motivados, muy ilusionados de que llegue ya la hora del partido. Terminamos la eliminatoria ante Melistar, que fue trepidante, y en nuestras cabezas ya sólo estaba Mataró. Sabemos que es muy complicado, pero nada motiva más que conseguir el ascenso.

–La remontada ante Melistar es un golpe anímico importante.

–Sufrimos más de la cuenta. Sabíamos que nos iban a poner las cosas muy complicadas, pero no hasta ese punto.

–Hoy disputan el partido más importante de la historia moderna del fútbol sala provincial.

–Es cierto que la provincia no ha tenido ningún equipo en Segunda desde los tiempos del Blanes y del propio Ejido. En el sala moderno es el partido más importante de Almería.

–Un jugador que lleva toda su vida como celeste supongo que tendrá un sentimiento especial.

–Está claro. Estoy viviendo el final de mi carrera deportiva y sería un lazo de oro el ascenso. Poner al club en la Liga Nacional de Fútbol Sala sería muy bonito. Es un objetivo que llevamos trabajando desde hace mucho tiempo y estamos a un paso, nos queda el último esfuerzo.

"Por desgracia, la afición no va a poder estar con nosotros en este partido histórico para la provincia”

–¿Qué imágenes se le vienen a la cabeza para motivarse?

–Pasan mucho momentos inolvidables por la cabeza: desde que empiezas a jugar con el club, hasta que debutas con el primer equipo. Hemos vivido momentos malos, como el descenso a Tercera, pero también muy bonitos, como los ascensos. Han sido 22 temporadas en las que me quedo, por encima de todo, con el apoyo de mi familia. Cuando llegue el partido del sábado, estaré pensando en ellos ya que por desgracia la afición no va a poder entrar al pabellón en este día histórico.

–Los pabellones son ollas a presión, supongo que no se lleva muy bien jugar sin público.

–Es extraño, el ambiente es como de entrenamiento. La pena es que para una vez que estamos peleando por el ascenso, y encima en nuestro pabellón, no podemos contar con nuestra gente. La verdad es que el pabellón lleno hubiera jugado a nuestro favor, pero no no podemos lamentar. Trataremos de demostrar en la medida de nuestras posibilidades que jugamos en casa.

–Si suben, habrá fiesta, de eso no hay duda. Tampoco tiene que haber duda de que es momento de mantener distancias y no provocar aglomeraciones.

–Es cierto, no son las circunstancias que nos gustarían para celebrar el ascenso. La celebración estará a la altura del momento, sabiendo que hay que guardar unas distancias de seguridad.

–¿Cómo es Mataró?

–Es un rival muy complicado, hemos visto algunos vídeos de ellos. Tienen una plantilla muy compensada, con seis o siete jugadores muy experimentados en Primera y Segunda. Es un rival muy diferente a Melistar, va a venir a por el partido. Es parecido a nosotros, ejerce una presión alta por toda la pista.