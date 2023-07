El Assy: "Recibimos ofertas por Sadiq ya en agosto y con El Bilal desde principio de julio"

La presentación de Vicente Moreno como nuevo entrenador del conjunto rojiblanco también ha servido para que Mohamed El Assy, director general de la entidad almeriense, fuera cuestionado por los diversos temas de actualidad sobre el club indálico. Durante su comparecencia ha señalado que "recibieron ofertas por Sadiq en agosto y con El Bilal desde principio de julio". Además, ha afirmado "estar mucho mejor que la temporada pasada que empezaron con menos quince millones". Igualmente, el egipcio ha explicado que ahora "están centrados en traer jugadores más preparados y con experiencia".

Mercado: "El club siempre tiene la idea de mejorar. Los movimientos dependen de las ofertas. Si vendemos a Ramazani por ejemplo ficharemos otro extremo. Más de uno, dos o tres jugadores lo mismo salen cedidos o no continúan dependiendo de las necesidades".

Política de fichajes: "Estamos centrados en traer jugadores más preparados, tenemos jugadores por los que hemos invertido y que son jóvenes. Son hechos como se puede ver con Edgar, un jugador ya adaptado a la liga española. Es la tónica".

El Bilal: "En caso de El Bilal estamos hablando con varios equipos para conseguir el mejor valor posible, no solo para nosotros sino también por el jugador. Recibimos ofertas por Sadiq en agosto y con El Bilal desde el principio de julio estamos negociando. Consideramos que estamos en una mejor posición. En una negociación son dos partes, no todo el timing está en nuestra mano".

Contrato Vicente Moreno: "El año opcional es automática si consigue el objetivo, nuestra intención es que continúe la próxima temporada. Lo normal es que si lo hace bien continúe. En nuestros planes no entra ir a Segunda División".

Luis Suárez: "Sobre Luis Suárez tras un mes jugando vino a hablar conmigo y me comentó que quiere dejarse de traspasos. Nosotros respetamos con los intereses de los jugadores".

Traspaso Edgar: "Lo de Edgar no son 4'5 millones, este número que han salido en los medios de comunicación en Sevilla es mayor que los números reales".

Economía: "No es un cálculo que se pueda realizar los millones que entran y los millones que gastas. De forma financiera tienes que calcular y luego entra el tema del límite salarial. Somos muy afortunados de tener a nuestro propietario, no busca un beneficio económico. No solo es el dinero en los jugadores, sino también hemos mejorado los sueldos de los jugadores. Todo lo invertiremos en mejorar".

Marciano: "El interés del Atlético por Marciano lo conocemos, veremos que pasará en los próximos días. Pero le decimos que somos un club abiertos a la venta de jugadores, pero por las cantidades que se acerquen a lo que queremos".

Cedidos: "En el caso de Olivera está haciendo un gran trabajo por Boston River, tiene opciones de ser llamados por la selección uruguaya, recibimos muchas ofertas, es lo que buscamos en este tipo de cesiones, estamos en negociaciones. Buscamos que los jugadores tengan minutos en las cesiones, en el caso de Appiah no ha tenido tanta suerte en las cesiones. Juanma Gutiérrez podemos confirmar que seguirá cedido. Por Olivera hemos recibido cinco ofertas, dos de ellas de Argentina".

Campaña de abonos: Sobre la campaña de abonos lo dije en una entrevista, son razones técnicas no algo que esté en nuestras manos. Casi todo el mundo de fondo está renovando. Estos números no son al voleo, sino por el sistema del club".

Necesidades: "Lo primero César y Portillo han dejado el club y esas posiciones las tenemos que reforzar, depende de la continuidad, los minutos. En la portería tenemos que fichar porque Fuoli se fue, estamos trabajando en ello, buscamos un portero con experiencia. Queremos competencia en todas las posiciones. Para conseguir lo mejor de Fernando y Mariño necesitan competencia para que les aprieten y den lo mejor. Siempre intentamos tener dos grandes jugadores por cada posición".

Situación económica: "Estamos mucho mejor, la temporada pasada empezamos con -15 millones, ahora los números rojos son pequeños empezamos con nuevos sponsors, los abonados y los siguientes años iremos mejor. Por el límite salarial nuestro propietario no puede invertir más. Estos números los podemos ver en las ventas de los jugadores por los clubes. Si estás en números rojos al final tienes que vender"

Presencia Turki en Almería: "El problema del ministro es que es ministro de un país, tiene una agenda muy complicada. Le agradecemos todo el esfuerzo que hacemos".