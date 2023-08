Baptistao: "En teoría cada año mejoramos la plantilla"

El brasileño Leo Baptistao fue una de las noticias en el encuentro que la UD Almería disputó en el Nuevo Mirandilla, gozando de sus primeros minutos después superar una lesión de Síndrome de Haglund en su tobillo izquierdo que le ha tenido apartado de los terrenos de juego desde finales de mayo. Es por ello que ha comparecido este martes ante los medios de comunicación para analizar su situación y valorar el encuentro que los rojiblancos disputarán este viernes (22:00 horas) ante el Celta de Vigo en el que el conjunto dirigido por Vicente Moreno buscará su primera victoria de la temporada.

¿Cómo se encuentra después de volver a los terrenos de juego en Cádiz tras superar su lesión?

"Me encuentro bien, aunque me falta ritmo, pero el ratito que salí bien, pudimos empatar el partido, damos por bueno el punto y muy feliz de poder entrar otra vez en dinámica".

¿En qué posición se encuentra más cómodo sobre el terreno de juego?

"El año pasado me encontré muy bien en banda derecha, detrás del punta de espaldas me costó, pero donde me ponga el míster lo haré lo mejor que pueda para ayudar al grupo".

¿Qué se te pasó por la mente cuando saltaste al terreno de juego en el Nuevo Mirandilla?

"Lo único que pensé fue en salir bien al campo y que me cayera un balón para poder empatar el partido. Después del partido me vino a la mente el departamento médico, estoy muy agradecido porque han hecho un trabajo muy bueno, hemos recortado a tres meses cuando el plazo estaba en cuatro meses".

¿Qué le pareció la actuación de Kaiky con su gol?

"Siempre que hacemos trabajo de finalización Kaiky suele hacer muchos goles, tiene mucho que demostrar para nosotros".

¿Cómo afronta el equipo el encuentro ante el Celta?

"Después del año pasado los partidos de fuera nos han costado muchísimo, no podemos relajarnos, este viernes tenemos un partido muy complicado, los mínimos detalles harán la diferencia. El que sea más intenso y controle los detalles se llevará el partido, ellos en ataque tienen muchísima calidad".

¿Cuáles son sus sensaciones con el mercado abierto?

"Ahora estoy tranquilo, creo que cuenta conmigo, no creo que haya ninguna sorpresa conmigo".

¿Qué desea ahora que ha vuelto a los terrenos de juego?

"Jugar sin dolor es algo que deseo muchísimo, aunque sea delantero los goles me dan un poco igual, si no es con goles ayudando a los compañeros".

¿Cómo ve al equipo en estas primeras jornada?

"Es un poco raro, aún nos estamos conociendo, hay que darle tiempo, a que todos conozcan la idea, estamos contentos con los futbolistas que estamos aquí. Espero que cierre el mercado y estemos tranquilos".

¿Qué le parece que el mercado se cierre justo cuando estén jugando ante el Celta?

"Tenemos que adaptarnos a lo que sea, quien venga bienvenido sea y se sale alguien desearle suelto".

¿Qué le parece que las cámaras estén entrando a los vestuarios en las retransmisiones?

"No me gusta que entren las cámaras, pero me lo tomo bien, no me molesta que entren las cámaras de televisión al vestuario, si tienen que entrar no cambia nada".

¿Cómo valora que esta temporada se estén dando descuentos mayores?

"Esos últimos años se ha jugado muy poco porque ha habido muy poca pausa, este año vamos a tirar con nuevas ideas, hay que abrir las puertas a las novedades".

¿Cómo está Rodrigo Ely, con el que guarda una buen relación en su vuelta a Brasil?

"Rodrigo Ely está muy bien, el salir de Almería fue para volver a casa, ya ha debutado, lo está haciendo bien, no esperaba menos de él".

¿Ve mejor plantilla que el año pasado?

"En teoría cada año mejoramos la plantilla, entonces yo creo que este año estamos bien, por supuesto vamos en camino ascendente, los chicos que han venido lo han hecho para sumar, los que estamos intentamos mejorar lo del año pasado. Creo que la plantilla de este año es mejor".