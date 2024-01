La Cañada regresa a casa afrontando un difícil reto

El comienzo del año no ha sido el deseado para La Cañada, pero tenía un muy complicado reto en este inicio de la segunda vuelta como era la visita al líder Sevilla. Los almerienses no pudieron dar la sorpresa en tierras hispalenses, si bien no estuvieron lejos de sumar. Derrota que devolvió al conjunto que dirige Pablo Hernández a puestos de descenso tras salir de estos en el final del pasado 2023. Así, los blanquinegros buscarán este sábado salir de la zona de la tabla cuando a las 18:00 horas regresen a casa, aunque enfrente estará otro complicado rival como el San Félix.

Empatados a puntos con el Marbella y a uno del Xerez Deportivo, que recibe al Betis, un triunfo podría permitir a los almerienses regresar a puestos de permanencia en esta segunda fecha de la segunda vuelta. Pero ni mucho menos lo tendrán fácil ante un conjunto como el malagueño, cuarto clasificado y que se quedó a las puertas de disputar la Copa del Rey Juvenil. Si los cañaeros vienen de perder la pasada jornada, los malacitanos lograron superar al colista Melilla.

No está siendo un inicio de segunda vuelta para los blanquinegros, que les está tocando enfrentarse a equipos de la zona alta de la clasificación en este grupo IV de la División de Honor Juvenil. Los almerienses tratarán de tomarse la venganza del encuentro de ida cuando cayeron goleados tres a cero en su visita al San Félix, ligado ahora al Juventud de Torremolinos tras su vinculación en los últimos años con el Málaga CF, cuando Israel Polo todavía estaba al frente de los cañaeros.

Esta será la quinta ocasión en la que los malagueños visiten la Ciudad Deportiva de La Cañada, donde tan solo han ganado en una ocasión cuando en la temporada 2017-18 se impusieron por la mínima. Mientras, los blanquinegros se han llevado la victoria en las otras tres veces en las que se han medido en tierras almerienses en esta División de Honor Juvenil, a diferencia de en Málaga donde los cañaeros tan solo han sumado un punto frente al San Félix.