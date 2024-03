La Cañada, a seguir encarrilando la permanencia

Está de vuelta a la competición también La Cañada después del parón vivido la pasada semana con motivo de la disputa de la Final Four de la Copa del Rey Juvenil. Los de la barriada almeriense regresan con el objetivo de continuar encarrilando su salvación en este grupo IV de la División de Honor Juvenil. Después del punto sumado en su visita a tierras cordobesas para medirse al Séneca, el conjunto dirigido por Pablo Hernández pretende darle una nueva alegría a su afición. Para ello intentarán superar este domingo a las 12:00 horas al Alhendín, al que reciben.

Y no le está yendo nada mal a los cañaeros en esta recta final de curso. A falta de ocho encuentros por disputarse los de la barriada almeriense sacan nueve puntos a la zona roja de la tabla, que marca el malagueño 26 de Febrero, antes del inicio de esta jornada. Algo que parecía impensable a comienzos de temporada cuando los blanquinegros cayeron derrotados, y sufriendo varias goleadas, en las seis primeras jornadas del campeonato.

Aunque tampoco se encuentran nada mal los granadinos, quienes junto a los almerienses lograron el ascenso la pasada temporada. Con treinta y ocho puntos en su casillero, los de la provincia vecina marchan en séptima posición y tan solo una hecatombe le haría perder la categoría. Asimismo, el Alhendín, que cayó uno a dos en el partido de ida, llega a la cita en un gran momento después de haber ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros disputados. Un periodo en el que tan solo el Betis, segundo clasificado, pudo evitar que se llevasen los tres puntos.

Para este encuentro Pablo Hernández una vez más no cuenta con ninguna baja por sanción después de ya la pasada jornada recuperara a Ali Camara tras perderse el choque ante el Marbella por su expulsión frente al 26 de Febrero. Por su parte, los granadinos tendrán la baja de Kevin Igbinosun, quien no estará en la visita a tierras almerienses al tener que cumplir ciclo de amonestaciones tras ver la quinta cartulina del curso la pasada jornada. Mientras, recuperan a Roberto después de que no pudiera estar en el último choque por idéntico motivo.