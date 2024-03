Clásico hecho final para Unicaja: puesto, rival en cuartos y factor cancha

Hay mucho por decidir en la tarde de este sábado, tanto en el vóley nacional, en general, como en el espectacular duelo que cerrará la fase regular en el Moisés Ruiz. El segundo, Grupo Herce Soria, visita al tercero, Unicaja Costa de Almería, separados los dos por un solo punto. El que gane, acabará 'subcampeón' tras Guaguas. Los canarios, como Villena Petrer, son los únicos que tienen su posición definitiva, y, curiosamente, ambos jugarán frente a frente este fin de semana, el último contra el primero. En el resto de partidos sí hay alicientes respecto a la tabla clasificatoria, cada equipo con sus propios interesés.

Los playoffs buscan ya los cruces en el camino hacia el título de la Superliga, repartiendo rivales y definiendo el factor cancha, y el descenso tiene que dar una 'sentencia' más. En lo que respecta a verdes y celestes, escenificarán la rivalidad más longeva entre ciudades del voleibol en este país, que en este 2024 alcanza los 35 años consecutivos. Buscan un 'botín' de lo más completo: entre ambos decidirán más que una segunda posición, porque si los dos son capaces de superar los cuartos de final volverán a verse las caras en semis, y entonces el factor cancha estará a favor de quien gane este bonito partido.

Para verlo cumplido, tendrán que vencer a Cisneros Alter y UPV Léleman Conqueridor, ya que entre estos dos se van a repartir la sexta y la séptima posición, no se sabe en qué orden. Lo que sí es seguro es que uno de ellos será para Unicaja Costa de Almería y otro para Grupo Herce Soria. Antes, este sábado, el Moisés Ruiz verá uno de los pulsos más equilibrados que se pueden recordar a esta altura del campeonato, y van 21 jornadas disputadas. Almerienses y sorianos están empatados a casi todo, 51 y 52 puntos, con un posible empate a 53 puntos entre las opciones, si hay victoria local en el tie-break.

En cuanto a opciones, a Unicaja Costa de Almería solo le vale ganar, pero da igual si es un 3-0 o un 3-2. En ambos casos adelantaría a Grupo Herce Soria, puesto que el criterio primero en caso de ese hipotético empate a 53 es el balance de victorias y derrotas. Los dos llegan al duelo con con 17 ganados y 4 perdidos, así que se sumaría un triunfo más y eso sería suficiente. Por ello, ha llegado el equipo de Charly Carreño dependiendo de sí mismo tras haber vencido los tres durísimos encuentros posteriores a la Copa del Rey y, además, haberlo hecho con extraordinarias sensaciones.

Como dato curioso, los verdes acabarán la fase regular, sí o sí, como el equipo que ha encajado menos puntos, con mucha diferencia respeto a Guaguas, que es el que le sigue en ese coeficiente. Esto es debido a que Unicaja Costa de Almería ha sido capaz hasta en 12 ocasiones de ganar por 3-0, si bien no hay que perder de vista que Grupo Herce lo ha hecho en once. El punto de diferencia entre ambos en la tabla se debe a que los de Alberto Toribio han perdido un punto en una de sus victorias y han sumado en dos de sus cuatro derrotas, mientras que los verdes no han jugado todavía ni un tie-break.

Otro dato a tener en cuenta es que los ahorradores han perdido con tres equipos en lo que va de curso, Guaguas dos veces, tres si se suma la final de la Copa, Valencia y, ojo, Soria. Fue en Los Pajaritos en la primera vuelta, haciendo un gran voleibol en el primer set (20-25), cediendo el segundo de manera muy ajustada (30-28) y pagando después la derrota en el parcial para acabar fuera del encuentro en el tercero y el cuarto (25-14). Ha pasado ya la mitad de la fase regular y la Copa del Rey, y la fortaleza mental almeriense es mucho más robusta, creyendo en su juego y confiando en el potencial del plantel.

Eso sí, no cabe la menor duda de que la visita es la de un gigante, con el mérito de que dos chicos de la tierra tiran del carro con determinación. Se trata del colocador Lorente y del receptor Olalla, 'culpable' de la reacción soriana frente a los verdes. En ese bloque de juventud, misma generación de 2001, tiene en su segundo año en el club a Domenech, central de rendimiento sorprendente para el tiempo que lleva en la élite. Otra pieza clave, en su caso un 'joven veterano' de solo un año más, que pese a sus 24 años cumplidos el pasado día 1 está en su quinta temporada celeste. Es el receptor murciano Pepe Villalba, la estabilidad junto al libero madrileño Álex San Martín, también quinta temporada.

La apuesta de fichajes para este año ha sido la del opuesto portugués Bruno Cunha y la del central argentino Fabián Flores. Así se conforma el equipo titular más habitual de un Toribio además cuenta con otro fichaje, argentino y receptor, Santiago Aulisi, más el de Ignasi Sanchís, colocador joven, y continúa puliendo a la joya Luke Belda, receptor, y el potencial de 210 centímetros del central Davi Tenorio. Los jugadores en formación tienen la suerte de poder fijarse en el gran capitán, Manu Salvador, toda una vida de celeste, y van 15 temporadas, casos de los ya citados y Tomás Zazo, opuesto de 19 años, y Rodrigo Jiménez, líbero. Así se ha suplido a Moreno y Pelegrín Vargas, claves el curso pasado.

Grupo Herce Soria y Unicaja Costa de Almería coinciden en algo más, en haber perdido en Valencia, siendo las otras tres derrotas celestes en las pistas de Teruel, Cisneros y Guaguas. Así, invicto en Los Pajaritos, es importante conseguir el factor cancha, siendo segundo, por si se dieran todos los resultados de uno y otro lado y fuese así el rival en la hipotética semifinal. La afición ahorradora tendrá mucho que aportar en un clasicazo, uno de esos partidos que gusta disfrutar y que se marcan en rojo en el calendario, la tradición del voleibol de dos ciudades que han dado mucho a este deporte. Dirigen el encuentro la pareja madrileña formada por Diana Rico y Francisco Sabroso. Se dedicará a ANDA.