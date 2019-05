"Menudo susto” quizás sea la frase más repetida estos días. Iker Casillas, un tipo de 38 años, sano, delgado, deportista y sin aparentes factores de riesgo ha sufrido un infarto agudo de miocardio a primeros de semana. Esa enfermedad cardíaca nos parecía que podía quedar muy alejada de alguien como Casillas, alguien sedentario y con otros hábitos de vida menos saludables. Pero no, le ha tocado a él, alguien al que no le toca ni por edad ni por factores de riesgo y, sin embargo, permanece en observación y su vida ha estado amenazada. Habrá que analizar con detalle qué ha podido ocurrir: un defecto congénito en su árbol vascular coronario, unas cifras altas de colesterol quizás de origen familiar, algún gen anómalo responsable de provocar trombosis, o simplemente mala suerte.

El pasado

Iker sufrió un dolor fuerte en el pecho durante un entrenamiento. Estoy seguro que el médico nunca pensaría como primera opción una dolencia como la que ocurrió. Los síntomas típicos suelen ser: dolor en la zona de la corbata, sudoración, mal cuerpo y sobre todo, sensación de muerte inminente. La persona se encuentra mal de verdad. Aunque no siempre pasa de esta manera, todo depende del grado de afectación y la intensidad del infarto.

Tras las pruebas pertinentes, un infarto agudo de miocardio debido a una oclusión de la arteria coronaria derecha. Es posible que alguna placa de ateroma (placas de colesterol que se quedan pegadas en las paredes de las arterias) se haya desprendido y provocado una pequeña herida en el interior de la arteria. Las plaquetas que son las células que se encargan de taponar cualquier posibilidad de sangrado, se activa y se depositan sobre la zona dañada pero lo que es un intento de minimizar un daño por parte del cuerpo, se convierte en una trampa casi mortal. Ese tapón plaquetario puede taponar completamente la luz del vaso coronario que de por sí es muy estrecho, provocando que no haya riego en esa parte del corazón, sobreviniendo el infarto. Cuando lo que ocurre es una disminución del aporte sanguíneo porque ese vaso puede haber sufrido un espasmo o ese trombo que no ocluya completamente la luz. En ese caso estamos ante una angina de pecho.

De forma urgente se le colocó un stent que es un cilindro mallado que se introduce a través de una arteria de la muñeca. Una vez que se accede a la zona trombosada, se expande ese cilindro atravesando el trombo y dejando la zona permeable de nuevo. Se restituye el flujo sanguíneo y el miocardio vuelve a estar perfundido.

Lo cierto es que Iker ha tenido suerte. Este mismo episodio le ocurre en otro momento o lugar que demore la atención médica y podríamos estar hablando de otro caso de muerte súbita. Se denomina muerte súbita a aquella que sucede antes de que transcurran entre 1 y 2 horas desde el inicio de la sintomatología y en individuos sin patologías previas, es decir, en personas sanas.

¿Es frecuente la muerte súbita en el deporte?

No se conocen estadísticas oficiales que recojan de una manera fiable la incidencia de este problema. Se estima que puede ocurrir en 1 de cada 200.000 deportistas. Es más frecuente en varones que en mujeres y en deportistas jóvenes menores de 35 años que los más veteranos.

Causas

Se pueden considerar 3 tipos de patologías:

1.-Lesiones cardíacas. Entre los pacientes más jóvenes, la principal causa es una anomalía congénita que haya pasado desapercibida. Entre las más frecuentes se encuentran la miocardiopatía hipertrófica (engrosamiento anómalo del miocardio que provoca un descenso en la capacidad de llenado de los ventrículos ); malformaciones de las cavidades cardíacas que provocan arritmias, anomalías congénitas en la disposición y estructura del árbol coronario. Las lesiones de las válvulas cardíacas son menos frecuentes pero no por ello menos graves. Entre los pacientes más veteranos la etiología más frecuente es el infarto agudo de miocardio o el aneurisma de aorta (dilatación anómala de las paredes de esta arteria).

2.-Lesiones no cardíacas. El consumo de fármacos para aumentar el rendimiento deportivo como los anabolizantes o el de drogas como cocaína.

3.-Otras. Hay casos en los que no se llega a conocer el motivo real por el que se ha producido este episodio.

El presente

Iker permanecerá ingresado un par de días para comprobar que no hay complicaciones como algún sangrado o una reestenosis del stent coronario. El paciente estará monitorizado en todo momento y sobre todo tranquilo: nada de teléfonos ni estrés.

El futuro

Es la gran pregunta. ¿Podrá volver a jugar? Es difícil de contestar. Lo que sí está claro es que a corto plazo no volverá a los terrenos de juego. Deberá permanecer en revisiones frecuentes los próximos meses y además estará obligado a tomar una medicación antiagregante plaquetaria del tipo de la aspirina, con el único objeto de evitar que el stent vuelva a trombosarse y mantener las plaquetas a raya es la única solución. Sin embargo, el hecho de tomarla implica que es más vulnerable a sufrir un hematoma o una hemorragia ante un traumatismo banal, ya que lo que le beneficia para evitar los trombos, le perjudica a la hora de tener una coagulación que funcione con normalidad. Estamos hablando de un portero de fútbol, deporte de contacto donde los haya y propenso a contusiones y golpes, por no hablar de las caídas inherentes a su posición en el campo. Es muy posible que Casillas no vuelva a vestirse de corto aunque una vez pasados los meses de mayor riesgo, la medicación antiagregante se le puede retirar y entonces se verá si físicamente pero sobre todo mentalmente, ha superado este desgraciado episodio.

El apoyo psicológico en estos momentos es fundamental. Seguro que aún el miedo no ha desaparecido de su mente y sobre todo el por qué, el qué ha podido fallar para pasar de estar entrenando con total normalidad a portar un stent dentro de una coronaria unos minutos después. El miedo, la incertidumbre o la inseguridad ante hechos cotidianos como correr detrás de su hijo o subir unas escaleras serán la norma, sobre todo ante el temor de volver a pasar por lo mismo, otra vez.