Los cruzados de URA viajan para disipar remotos fantasmas

Las conjeturas son varias sobre cómo de dibujará el descenso, más allá de que el último clasificado perderá la categoría. No está descartado que pueda haber, al final de esta fase, dos puestos de promoción de descenso en lugar de uno, y ante la duda o la más remota ocasión de que así pudiera ser por los ajustes del Grupo C, los cruzados se conjuran para asegurar los máximos puntos posibles. Lo que es seguro es que no se va a descender de modo directo, porque hay en juego 20 puntos como máximo y se sacan 25 al farolillo rojo, Extremadura CAR Cáceres. Lo que no es seguro es que los que caigan sean los cacereños.

Precisamente ese es el rival al que visitará Unión Rugby Almería este domingo, a partir de las 11:30 de la mañana, con el arbitraje del señor Alberto Díaz, en el campo de El Cuartillo. El análisis del contexto del partido pasa justo por el 'hilo' de esperanza extremeño, que sueña con 'cazar' a Jaén Rugby, hundirle en la cola y ser penúltimo para jugarse todo en promoción. Para ello debe vencer al XV almeriense y esperar resultado positivo de Majadahonda en Las Lagunillas, y esa necesidad lo convierte en más peligroso si cabe. De hecho, la confianza en exceso no cabe en el equipaje de Unión Rugby Almería.

Y es que se trata de un encuentro decisivo, porque, por su parte, si URA logra ganar y Jaén cae, los cruzados eludirán definitivamente también el puesto que, seguro, obligará a jugar la promoción. Es más, la victoria servirá para mantener o ensanchar la renta sobre Olímpico, tercero por la cola, la posición de la 'duda' respecto a tener o no que jugarse la permanencia en una eliminatoria posterior. Si se mira arriba, que debería ser lo más natural para Unión Rugby Almería, se puede aspirar todavía a acabar entre los tres primeros, que supondría un 'final' más que positivo a una temporada que se anunció de transición.

Antonio Cayuela 'Quintana' ha comenzado su análisis del rival advirtiendo de que "los dos últimos partidos han mejorado mucho el nivel, han tenido partidos ajustados con Arquitectura y con Olímpico, y parece un equipo más hecho, que está jugando mejor". Entiende que ya han cuajado los fichajes con los que se presentó en el Juan Rojas, que habían llegado esa misma semana, por lo que tampoco sirve de referencia aquel partido. Es más, lo más inteligente podría ser 'olvidarlo', puesto que el marcador fue histórico, el más amplio a favor de URA en toda su trayectoria en División de Honor B. Se acabó con un 89-0.

Aquello fue en la jornada 4, allá por finales de octubre, y está claro que no va a ser parecido. URA suma a las bajas de Emilio y de Víctor las de Omar y Pufo, si bien se recupera a Castro, que no pudo jugar hace dos fines de semana con CAR Coanda. Con solo 15 efectivos, el equipo sevillano venció a los unionistas con una patada a palos con el tiempo cumplido, y es una espina que se quiere sacar cuanto antes. 'Quintana' ha desvelado que "el equipo ha trabajado bien estas dos semanas y vamos con mucha ilusión", dicho de modo textual por su parte, para añadir que "será un partido pesado".

"Hay que jugar con mucho respeto y sabiendo la importancia que tiene respeto a la permanencia”

El matiz sobre esto último es que "seguramente eso nos favorece", ha dicho al precisar que "el tiempo da lluvia y es un campo muy pesado, que cuando llueve se monta mucho barro". Es más, "probablemente sea un partido de delantera, lo que nos favorece", ha insistido, situando el 'pero' de que "hay que jugar con mucho respeto y sabiendo la importancia que tiene respeto a la permanencia". El técnico almeriense ha recordado que es "un desplazamiento bastante largo" que los cruzados van a hacer con tiempo suficiente en esta ocasión: "Vamos con mucha ilusión y esperamos imponer nuestro juego y demostrar que somos superiores en un partido que estamos obligados a ganar".

Por ahora, CAR Cáceres ha acumulado una trayectoria muy pobre, sin sumar ni un punto en la primera fase, si bien por fin ya tiene uno en su casillero. Cayó por 62-10 frente a Majadahonda en la jornada que abrió el grupo y después, tal y como ha apuntado 'Quintana', ha mejorado y sumado un bonus defensivo por el 27-33 frente a Arquitectura. Lo último, un ajustado 8-18 frente a Olímpico. La advertencia está clara, más fuerte ahora, y jugando en casa.