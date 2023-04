David Cabello: "Tenemos que sacar fuerzas de donde no las haya"

No está siendo un final de temporada agradable para el Poli El Ejido, que con la derrota en su visita al Yeclano se ha metido en serias complicaciones. A pesar de la delicada situación que atraviesa el conjunto celeste, David Cabello se niega a que su equipo se venga abajo. De esta manera, el técnico no dudó en señalar que hay que "sacar fuerzas de donde no las haya" porque tienen que "mantener la categoría sí o sí".

Tampoco quiso pasar por alto la acción del penalti que le acabó costando el partido a los ejidenses, señalando que "condiciona bastante, en estos momentos te hace muchísimo daño". Pero David Cabello no quiso quedarse solo en ese detalle, indicando que "hay que reflexionar, trabajar y analizar profundamente lo que ha podido ocurrir y lo que tenemos que mejorar porque nos quedan tres finales".

A pesar de que en palabras de David Cabello "el penalti es lo que ha marcado un poco el partido", el técnico celeste manifestó que habían tenido "un par de ocasiones bastante claras de Escardó donde habían podido ponerse por delante en el marcador". Aunque inevitablemente se volvió a referir a la pena máxima, que calificó como "bastante rigurosa". No obstante, los del Poniente no pueden bajar los brazos si no quieren acabar perdiendo la categoría. "Hay que sacar fuerzas de donde no las haya y seguir remando porque quedan tres finales todavía", aseguró de esta forma el preparador del conjunto ejidense.

Pero el técnico celeste ya comienza a pensar en la próxima cita, mencionado que ahora tiene que "analizar profundamente lo ocurrido e intentar preparar al equipo para que el domingo que viene nos hagamos fuertes y saquemos esos tres puntos fundamentales". En esta línea, David Cabello incidió una semana más en que "esta liga se va a decidir en pequeños detalles como se ha decidido por el detalle de un penalti", añadiendo que el "Yeclano se lleva tres puntos valiosos para ellos".

Pero el penalti señalado contra su equipo no fue la única queja que emitió David Cabello, quien criticó que "en el juego había muchas interrupciones" y "no se ha jugado prácticamente nada". Un aspecto que el técnico comentó que "sabían que el rival lo domina" y que "prácticamente no ha habido ritmo en el partido". Además, también se quejó sobre el tiempo de descuento señalando que "se debía haber añadido muchísimo más". No obstante, comentó que "son lances del juego que hay que intentar también tener controlados".

"Alguno no estará contento porque no ha participado de inicio, pero esto es la ley del fútbol, pueden jugar once y puede haber cinco cambios"

Por último, cuestionado por los cambios realizados en el once, saliendo de inicio con tres centrales, David Cabello señaló que para él "todos son importantes y tienen que estar preparados". En esta línea, el técnico celeste manifestó que "evidentemente alguno no estará contento porque no ha participado de inicio, pero esto es la ley del fútbol, pueden jugar once y puede haber cinco cambios", añadiendo que "lo que tienen que hacer es seguir trabajando y de alguna manera estar preparados para cuando el entrenador lo decida".

De esta manera, Cabello aseveró que "todos han tenido sus oportunidades a lo largo de la temporada y el entrenador es el que decide para ver en quién es el que está en cada momento mejor para poder vencer". Asimismo, el entrenador del Poli El Ejido comentó que "hay algunos que igual se despistan un poco, agachan la cabeza, bajan los brazos y lo que no podemos permitir es que nadie baje los brazos porque nos estamos jugando muchísimo".

Por ello, el preparador del conjunto ejidense indicó que "tenemos que mantener la categoría sí o sí y lo tenemos que hacer con la gente que esté preparada, presta y dispuesta a ayudar", agregando que "de alguna manera ellos tienen que ser conscientes de que solo se pueden elegir once jugadores para salir de inicio y el que le toque para jugar unos minutos que aproveche su oportunidad". Mientras, David Cabello concluyó su comparecencia manifestando que "hay que seguir remando todos en la misma dirección y que esto al final llegue a buen puerto, que es lo que todos buscamos".