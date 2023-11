El Ejido Futsal afronta en Ibiza un duelo clave por el play off

No puede permitirse despistes El Ejido Futsal si quiere que esta temporada no se le vuelva a escapar su billete para el play off de ascenso a Primera División. Los celestes ya fallaron la pasada jornada cuando el Sala 10 Zaragoza le remontó el encuentro en el último minuto, alejándose de los puestos de cabeza. Es por ello que este domingo tienen que evitar un nuevo tropiezo en su visita a Ibiza para enfrentarse a uno de los recién ascendidos, si bien el conjunto balear no ha empezado nada mal el curso y marcha en cuarta posición.

El encuentro que enfrente a ibicencos y ejidenses será también el que cierre esta séptima fecha del campeonato en Segunda División, puesto que el resto de la jornada se disputa este sábado. El conjunto que dirige José Escrich se presentará en la cita conociendo los resultados de sus rivales, pero poco le tiene que importar ante la necesidad de conseguir un triunfo con el que volver a engancharse a la lucha por el play off. Además, tan solo tres puntos separan a los celestes de su rival por lo que están ante un encuentro clave.

Por su parte, la UD Ibiza todavía no conoce la derrota como local en el presente curso por lo que El Ejido Futsal tratará de ser el primero en imponerse como visitante en el Pabellón Polideportivo Sa Blanca Dona. Asimismo, los celestes ya vencieron en su último desplazamiento, cuando se llevaron los tres puntos ante el colista Bisontes Castellón, por lo que intentarán conseguir un nuevo triunfo a domicilio con el que ir subiendo puestos desde la undécima plaza.

De esta forma, su técnico no quiere que se rinda y busca que su equipo levante el ánimo tras la dura derrota de la pasada jornada. "No hay otra receta que trabajar más y eso estamos haciendo. Los jugadores son conscientes de la situación que tenemos y en el día a día no se les puede poner ningún pero a ninguno, pero esto es deporte y todos los equipos compiten bien. No hay ningún equipo este año al que se le pueda ganar de manera cómoda y fácil, ni nosotros ni nadie", señaló José Escrich antes de viaja a Ibiza.