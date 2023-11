El Ejido Futsal se lleva un punto de Ibiza (5-5)

No pasa por su mejor momento El Ejido Futsal, que no termina de dar el salto a los puestos de play off en los que pretende estar a final de temporada. Si los celestes se llevaron un duro palo la pasada jornada después de perder en el último minuto en casa frente a Sala 10 Zaragoza, este domingo desaprovecharon un ventaja de hasta tres goles y tan solo se pudieron llevar un punto en su visita a Ibiza. Un empate que no puede dejar satisfechos a los del Poniente al alejarse de los puestos de cabeza.

Fueron los ejidenses quienes mandaron el primer serio aviso con un disparo de Josete que detuvo el portero. Rápidamente respondió Ibiza, teniendo que realizar una gran parada Manolo para evitar que los locales se pusieran por delante. Pero nada más llegar al ecuador de la primera mitad los celestes, que esta vez vistieron de negro, consiguieron adelantarse en el marcador con un gol de Kadinho que solo en el seguno palo no perdonó.

El Ejido Futsal quería más. La tuvo en un disparo de Beto que desvió el guardameta, si bien los celestes no tardaron en golpear de nuevo. Fue Juanan quien con la zurda amplió distancias en una jugado en la que Manolo salió de su portería y pisó campo contrario tras una parada. Demasiado bien se le estaban poniendo las cosas al conjunto de José Escrich, que incluso hizo el tercero antes del descanso. Fue Guille quien con un tiro con la zurda encarriló el partido a falta de tres minutos para pasar por vestuarios.

Un minuto condena a los celestess

Pero en fútbol sala hasta el último segundo no hay nada dicho. Del cero a tres que vislumbraba el marcador en apenas un minuto se pasó al tres a tres en el electrónico con un doblete de Valderrama, en el segundo de ellos al pilar a Manolo adelantado, y otro tanto de Buitre. De esta manera ambos equipos ponían rumbo a vestuarios igualados en el tanteador después de sesenta segundos de ingrato recuerdo para El Ejido Futsal.

Los ejidenses querían llevarse los tres puntos y dieron muestras de ello. Así, la tuvo Beto nada más reanudarse el partido, pero el meta local la sacó con la pierna. Pero no tardarían los celestes en golpear de nuevo cuando en el 24' Juanan a la media vuelta puso en ventaja de nuevo a El Ejido Futsal. Sin embargo, tan solo dos minutos le duró la alegría, lo que tardó Buitre en volver a igualar la contienda. Más tarde Josete hizo el quinto, aunque como si el guion estuviera escrito Ibiza igualó por enésima vez el encuentro. Esta vez fue el local Jason quien vio portería.

Ambos equipos intentaron llevarse la victoria, pero el marcador ya no se movió más y El Ejido Futsal se tuvo que conformar con un punto. Un empate con el que los celestes ven como se alejan de los puestos de play off, el claro objetivo del curso, y tienen ya estos a cuatro puntos antes de recibir la próxima jornada a Burela. Por su parte, el recién ascendido Ibiza baja de la quinta plaza, aunque se mantiene invicto como local.