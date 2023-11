El Ejido Futsal necesita una victoria para reengancharse a la lucha por el play off

Le está costando terminar de arrancar esta temporada a El Ejido Futsal, y eso que no fue hasta la cuarta jornada cuando sufrió su primera derrota. Los celestes reciben este sábado a las 18:30 horas a Burela con la necesidad de reencontrarse con la victoria después de sus últimos dos tropiezos para reengancharse a la lucha por el play off. Pero no será un partido fácil, puesto que el conjunto que dirige José Escrich se mide a un rival directo que viene de encadenar tres triunfos en Liga.

Además, los ejidenses llegan a la cita frente al conjunto gallego con el ánimo de volver a darle una alegría a su afición después de la dolorosa derrota en el último minuto frente a Sala 10 Zaragoza en el último encuentro disputado en casa. De conseguir llevarse los tres puntos sería la segunda ocasión en la presente temporada en la que los celestes vencerían como locales, puesto que solo lo lograron en el debut liguero frente al recién ascendido Melistar.

Pero los celestes tampoco se pueden despistar si quieren lograr un billete para el play off, el objetivo un curso más de este El Ejido Futsal. Con siete jornadas ya disputadas, los del Poniente marchan en undécima posición y tienen la quinta plaza, que ahora marca Sala 5 Martorell, a cuatro puntos por lo que no pueden permitirse volver a fallar. Por su parte, los gallegos se encuentran en octava posición con tres puntos de ventaja sobre los ejidenses y buscarán su cuarta victoria consecutiva en competición regular.

Si bien José Escrich es consciente de la dificultad que presenta la categoría de plata, también sabe de la necesidad de su equipo de reencontrarse con la victoria para no escaparse de la lucha por el play off. "Tenemos que ganar los tres puntos. Los jugadores tienen que ser conscientes de lo que nos estamos jugando, que es un partido importantísimo para no perder la cabeza y con esa situación afrontamos el partido del sábado", señaló el técnico de El Ejido Futsal en la previa del encuentro.

Por su parte, sobre el rival de esta jornada comentó que "Burela es un equipo que recibe muy pocos goles por partido, por lo que si seguimos igual y encajamos tres o más goles se va a poner cuesta arriba ganar el partido. Tenemos que ser conscientes que el partido irá a pocos goles defensivamente y a partir de ahí tendremos que aprovechar las oportunidades".