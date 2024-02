El Ejido Futsal logra una sufrida victoria ante Playas de Castellón (1-0)

Tuvo que sufrir El Ejido Futsal para dejar los tres puntos en casa ante el colista Playas de Castellón, al que se le continúa complicando la permanencia en la categoría de plata. Un solitario tanto de David Señoret en los últimos minutos del segundo tiempo fueron suficientes para que los celestes consiguieran una importante victoria en la lucha por el play off. Un triunfo con el que los ejidenses logran recortar distancias con la quinta plaza, que tienen ahora a cinco puntos después de que Full Energía Zaragoza empata frente al líder UMA Antequera.

Los celestes volvían a actuar una semana más en casa después de que se le escapara la victoria contra el Barça Atlètic la pasada jornada. Después de encadenar dos fechas sin ganar, los del Poniente querían reencontrarse con el triunfo. Y tampoco podían permitirse fallar los ejidenses si querían mantenerse con vida en la lucha por el play off, ese que se les viene resistiendo a lo largo de la temporada. Enfrente estaba el colista de la categoría de plata, si bien ni mucho menos los celestes se podían fiar.

Los ejidenses se medían al equipo que cerraba la clasificación, pero los castellonenses no tardaron en gozar de su primera ocasión que se marchó fuera. También la tuvieron los ejidenses, intentándolo sin éxito David Señoret. Los celestes comenzaron a llegar con mayor peligro, si bien no se encontraban finos de cara a portería. Probó fortuna Peña casi llegado el ecuador de la primera mitad con un potente disparo que mandó a saque de esquina el guardameta. Y también la tuvieron los locales en las botas de Mendive, pero el balón se marchó fuera.

Minutos más tarde volvió a probar fortuna Mendive una vez más, pero picó demasiado el balón ante la salida del guardameta. Justo en la siguiente jugada Jesús Gómez tuvo que evitar que los castellonenses se adelantaran en el marcador. Por su parte, Juanan estuvo a punto de firmar la genialidad de la tarde con un toque de tacón ante la salida de Manu Aguayo que se paseó por el área hasta perderse por línea de fondo. También la tuvo Beto, pero su disparo lo estrelló en el lateral de la red.

Se estaba resistiendo el gol en tierras ejidenses. Al conjunto dirigido por José Escrich le estaba costando superar al colista de esta Segunda División, si bien no se rendían. En la recta final del primer tiempo lo intentó Josete con un disparo raso de Josete que detuvo el guardameta, respondiendo Antón con un tiro de falta que detuvo Jesús Gómez. Cerviño tuvo la última de la primera parte, pero su disparo se marchó por encima del marco visitante y sin goles ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios.

No tardaron los ejidenses en tener la primera del segundo tiempo, pero Peña no llegó a conectar un pase de Josete bajo palo. Mientras, los visitantes estuvieron a punto de hacer el primero en una jugada en la que Josete tuvo que salvarla bajo palos. Aunque también lo intentaron los celestes con un disparo de Juanan que se marchó alto, así como un tiro de larga distancia de Evaristo que le sacó el portero. Peña una vez más pudo hacer el primero, pero se la sacó el portero.

Sin embargo, el gol ya no se iba a resistir más y a falta de seis minutos para que sonara la bocina David Señoret adelantó a los celestes a pase de Peña en una jugada ensayada. Trató de reaccionar el Playas de Castellón sacando portero-jugador. Antón lo intentó, pero su disparo se marchó fuera. No obstante, los ejidenses también gozaron de alguna que otra opción de ampliar distancia. Jesús Gómez tuvo que realizar una gran parada para evitar que se cumpliera la ley del ex con el tanto de Cola, quien está cedido por el propio El Ejido Futsal.

El guardameta estaba siendo decisivo para los celestes, volviendo a evitar hasta en dos ocasiones el tanto de los visitantes cuando este casi se cantaba. En los últimos minutos la tuvo una vez más Cola, pero primero mandó el balón a la madera y al rechace su tiro se fue fuera. Por su parte, Juanan también probó fortuna con un balón que peinó de cabeza y que detuvo el meta visitante. No se rindieron los castellonenses, pero los tres puntos no se iban a escapar ya y los celestes conseguían recortar dos puntos con la quinta plaza. La próxima jornada El Ejido Futsal tendrá una cita complicada en su visita al Sala 10 Zaragoza, segundo clasificado.