El Ejido Futsal necesita volver a reaccionar

Se le viene resistiendo entrar en puestos de play off a El Ejido Futsal esta temporada, algo que no ha conseguido hasta la fecha en el presente curso. A siete puntos de la quinta plaza, que ahora marca el Full Energía Zaragoza, los celestes necesitan comenzar a reaccionar tras sus últimos dos tropiezos. Eso es lo que intentará el conjunto que dirige José Escrich este sábado cuando vuelva a actuar en casa por segunda semana consecutiva, recibiendo a las 18:30 horas al colista Playas de Castellón.

Después de sumar tan solo un punto de los últimos seis tras caer en su visita a Ceuta y empatar ante el Barça Atlètic, a los celestes no les vale otra cosa que no sea ganar este sábado. No les queda otra a los ejidenses si todavía quieren mantener con algo de vida el sueño del play off. Novenos clasificados y a siete puntos de la quinta plaza, un nuevo tropiezo sería un nuevo paso atrás para los del Poniente, quienes quieren darle una alegría a su afición como hicieran hace no tanto frente al Leganés.

Aunque enfrente estará el colista de la categoría de plata, los ejidenses no quieren fiarse lo más mínimo de su rival y más después de que la pasada semana se les escaparan dos puntos ante otro equipo de la zona baja de la tabla. Con tan solo diez puntos los castellonenses, a los que El Ejido Futsal ya venció en la ida por tres a cuatro, necesitan ir sumando de tres en tres si quieren conseguir a final de temporada la permanencia, teniendo a ocho puntos los puestos de salvación que marca el Betis B.

Los castellonenses viajaban a tierras ejidenses después de caer derrotados en casa frente al líder UMA Antequera, si bien anteriormente lograron superar a un rival directo en la lucha por la permanencia como el Barça Atlètic en su visita a la Ciudad Condal. Además, en sus filas milita el almeriense Cola, quien se encuentra cedido por el propio conjunto celeste y quien esta temporada ha llegado a recibir la llamada de la selección española sub-21.