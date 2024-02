Los equipos almerienses no dan con la tecla fuera de casa

Los cuatro conjuntos almerienses que militan en la quinta categoría del fútbol español afrontan los últimos meses de competición con distintos objetivos en juego. Mientras que Almería B y Atlético Pulpileño luchan por alcanzar los puestos de promoción al final de la fase regular, el Poli Almería quiere vivir tranquilo en la zona media. El caso más complejo es el del Poli El Ejido, en puestos de descenso en una zona baja con muchos equipos en pocos puntos.

En el grupo IX de la Tercera RFEF, los tres equipos de la provincia están viendo como los partidos fuera de de casa están limitando sus opciones. Tanto Poli El Ejido como Poli Almería todavía no han logrado ganar lejos de su campo, convirtiéndose en dos de los tres peores equipos de la clasificación como visitantes. Solo el Atlético Melilla tiene peores números a docimilio.

Por su parte, el Almería B ha logrado tres triunfos en once enfrentamientos. Solo ha perdido un duelo, precisamente el de esta semana contra el Juventud Torremolinos (1-0). No obstante, los siete empates han impedido que esté más arriba en la clasificación. De los 32 partidos jugados, los equipos almerienses de este grupo han sumado 21 igualadas, muestra de que no ha acabado de asestar el golpe definitivo en varios duelos ligueros.

El Pulpileño equilibra las cuentas

La excepción en este listado está siendo el Atlético Pulpileño, con buenos números cuando no juega en el Estadio Municipal San Miguel. En las nueve ocasiones que eso ha ocurrido, los almerienses han sumado tres triunfos y cuatro empates, con solo dos derrotas y tres goles encajados. La mitad de sus puntos han llegado fuera de casa (13 de 27) con una regularidad notable.

En términos generales, de los 41 partidos de los equipos de la provincia, solo se han sumado 37 de 123 puntos posibles (30%). El porcentaje es todavía peor si hablamos solo de victorias, con únicamente seis triunfos (14,6%). Además, solo se han marcado 36 tantos, menos de uno por partido.