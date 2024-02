Al Poli Almería se le atraganta la victoria a domicilio también en Torredonjimeno (3-1)

No fue el día del Poli Almería, al que en Torredonjimeno se le siguió atragantando la primera victoria a domicilio de la temporada. Valladares y Manu Sarmiento adelantaron a los jienenses en los primeros minutos de la primera mitad, recortando distancias Dani Garzón más tarde. Pero ya en la segunda parte Manu Sarmiento volvió a ver puerta ante los rojiblancos de pantalón azul, que siguen conocer el triunfo desde la llegada del 2024 y ve como se reduce su ventaja sobre los puestos de descenso.

Los rojiblancos de pantalón azul visitaban el Matías Prats con el claro objetivo de conseguir su primer triunfo a domicilio del curso, buscando también su primera victoria del 2024. Más aún cuando el conjunto que dirige Carlos Hinojo se medía a un rival directo en la lucha por la permanencia como el Torredonjimeno, que llegaba al encuentro en la zona roja tras la goleada sufrida frente al Almería B en el Anexo. Los almerienses estaban ante una oportunidad de estrenarse fuera de casa, si bien no se fiaban de su adversario.

En esta ocasión Carlos Hinojo puso en portería a Manu, en detrimento de Álvaro Sáiz, mientras que dio entrada a Dani Garzón en el centro del campo tras cumplir sanción y no entrar en la lista de la pasada jornada. La otra novedad fue la de Luis Torres, supliendo la baja de Jay y la ausencia de Moussa. Después de la dura goleada sufrida el pasado domingo frente al Atlético Malagueño en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles, donde han visto cortados sus buenos números, los rojiblancos querían reencontrarse con la victoria.

Los locales toman ventaja

Pero no pudo empezar peor el partido para los almerienses, quienes vieron como a los tres minutos Valladares adelantó a los jienenses. Y aún peor se le pusieron las cosas a los rojiblancos cuando antes de llegar al primer cuarto de hora Manu Sarmiento subió el segundo al marcador. Pero minutos más tarde Dani Garzón hizo cumplir la ley del ex y redujo distancias al rematar de cabeza un centro de Carralero. Los visitantes estaban comenzando a llegar más a portería, teniéndola superada la media hora Félix con un disparo que atajó el portero.

Continuaron gozando de ocasiones los almerienses, quienes la tuvieron en un saque de esquina rematado por Josema. Mientras, más tarde en la recta final de los primeros cuarenta y cinco minutos fue Félix quien rozó el gol, mandando fuera un mano a mano con el guardameta. Con la mínima ventaja local ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios. Los rojiblancos estaban obligados a remontar en el segundo tiempo en su visita a Torredonjimeno.

No estaba siendo un buen día para el conjunto almeriense, que veía como una vez más se le escapaba el primer triunfo a domicilio del curso. De esta manera, superada la hora de juego, en el 66', Manu Sarmiento volvió a ver puerta para hacer el tercero y encarrilar el encuentro. No se movió más el marcador y el Torredonjimeno logró un importante triunfo en la lucha por la permanencia ante un Poli Almería que no pasa por su mejor momento y ve como se reduce su ventaja sobre los puestos de descenso antes de recibir la próxima jornada al líder Juventud de Torremolinos.