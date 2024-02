El Poli Almería busca estrenarse a domicilio

Demasiado le está costando hacerse con la primera victoria a domicilio al Poli Almería, que aún no sabe lo que es ganar fuera de casa esta temporada. Los rojiblancos de pantalón azul quieren estrenarse por fin a domicilio este domingo cuando a las 17:00 horas visiten al Torredonjimeno, uno de los equipos que se encuentra en puestos de descenso y rival directo en la lucha por la permanencia. Una cita en tierras jienenses en la que el conjunto dirigido por Carlos Hinojo tratará también de ganar su primer partido de este 2024 y sacudirse la mala impresión de su último partido en el que fue goleado por el Atlético Malagueño.

Separados por seis puntos, los almerienses saben que no pueden fallar en el Matías Prats si no quieren meterse en complicaciones después de semanas de tranquilidad en su regreso a categoría nacional. Con el gol average también en juego, los rojiblancos tampoco puede permitirse fallar y tratarán de volver a llevarse los tres puntos como hicieron en la ida cuando vencieron dos a uno en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles. Asimismo, los almerienses quieren mejorar sus números a domicilio tras ver mermada su dinámica positiva en casa, donde han visto su imbatibilidad acabada tras caer en dos de sus últimos tres encuentros como locales.

Por su parte, los jienenses encadenan tres jornadas sin vencer, cayendo goleados la pasada jornada en su visita al Almería B, y quieren reencontrarse con la victoria para abandonar la zona roja de la tabla. Algo que tratarán de evitar los almerienses, quienes con veintidós puntos ocupan la décima posición y no quieren que se les acerque el fantasma del descenso a División de Honor. Para esta cita Carlos Hinojo no podrá contar con el centrocampista Jay Spires al tener que cumplir ciclo de amonestaciones tras ver la quinta cartulina del curso frente al Atlético Malagueño. Mientras, el Torredonjimeno no cuenta con ninguna baja por sanción