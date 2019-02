Cuatro fichajes y una baja en el CD El Ejido

Apasionante día de fichajes el que se ha vivido en el CD El Ejido. A falta de pocas horas para que se cierre el mercado, el conjunto celeste ha incorporado a los delantero Ezequiel y Yannis, el extremo Artiles y el defensor Uru, además de dar la baja a Garrido. El miércoles también se había marchado Carralero. De esta forma, el conjunto de Mevy tratará de salir de la mala situación en la que se encuentra.

Ezequiel llega del CD Badajoz, equipo que milita también en el grupo IV de Segunda División B, con el que ha jugado la primera vuelta e incluso el primer partido de la segunda vuelta de la competición liguera. Es por ello, además, un jugador que conoce bien la categoría y a los rivales a los que tendrá que hacer frente con la entidad celeste. Además del conjunto extremeño, Ezequiel ha jugado en equipos como el Écija Balompié con el que la pasada temporada marcó 12 goles, Martos o Lucena.

Yannis es un joven de 22 años que llega procedente del Bayeux FC tendrá ficha con el Berja CF, filial del conjunto ejidense, si bien ya se encuentra a las órdenes del entrenador del primer equipo, José Sevilla, integrado como uno más de la plantilla celeste.

Artiles llega para reforzar la delantera celeste tanto desde la banda como detrás del punta y aportar la intensidad, calidad y gran capacidad técnica, que le caracterizan. Un jugador que pese a su corta edad cuenta con una amplia experiencia en esta categoría de bronce del fútbol español, en equipos como Cartagena, Racing o Las Palmas, equipo en el que se formó y con el que incluso ha jugado en Segunda División.

El club agradece la profesionalidad de Carralero y Garrido, que habían jugado muchos partidos de celeste esta temporada

Uru ocupará ficha de sub23. Uru se formó en las categorías inferiores de Hércules y Valencia, jugó en el filial del Lorca y las dos últimas temporadas ha formado parte de la UD Ibiza, por lo que es conocedor del juego y los equipos que conforman este grupo IV de Segunda División B. No obstante y pese a que su posición ideal es la de lateral derecho, también puede actuar como central, aportando versatilidad a la defensa.

Presentación del coreano Kiu

El futbolista coreano fue presentado por el director ejecutivo de la entidad celeste, David Plaza, que resaltó del coreano que llega cedido hasta final del campeonato, “su experiencia en la Segunda División B, e incluso debutó en Primera División con la UD Almería. Es un jugador polivalente, muy rápido y que nos va a ayudar en ataque. Va muy bien en el uno contra uno, puede jugar por la derecha, por la izquierda y por el centro. Estamos encantados por poder contar con un jugador de estas características”.

El mediapunta Kiu manifestaba en sus primeras palabras que, “he venido con muchas ganas de aportar al equipo y ayudar. La verdad que estoy muy contento porque el míster me ha dado la oportunidad de jugar nada más llegar, lo único que no nos acompañó el resultado pero hay que seguir trabajando a tope para el siguiente partido e intentaremos sacar un buen resultado”.